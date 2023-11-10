Символ відваги та витривалості українців: НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету, перші фото
Джерело:НБУ
Національний банк України представив нову пам'ятну монету з нагоди визволення Херсонщини від російських окупантів. Більше про це – далі у тексті.
Нову монету, яку НБУ вводить в обіг, присвятили найбільш згадуваному мосту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про Антонівський міст, який входить до трійки головних переправ через Дніпро на Херсонщині.
Зверніть увагу Основа фінансової грамотності: як проаналізувати особистий бюджет і чому це важливо для кожного
НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету
За словами глави НБУ Андрія Пишного, монета "Антонівський міст" номіналом у 10 гривень стане символічним нагадуванням про єднання, відвагу та витривалість українців під час повномасштабної російської агресії. Нагадаємо, що при відході окупанти підірвали цей міст, знищивши кілька прогонів.
І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на Перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України,
– заявив Андрій Пишний.
Поступово в обіг введуть майже 10 мільйонів штук. На реверсі пам'ятної монети зображено розмістили стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро, а також транспортні розв'язки на обох кінцях мосту. Цю монету зобов'язані приймати без будь-яких обмежень за всіма видами платежів на території України. Дизайн реверсу монети створювали художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, а скульптором був Володимир Дем’яненко.Цікаво! До кінця 2023 року НБУ планує випустити ще одну пам'ятну монету, яку присвятять ЗСУ.
Нагадаємо про інші пам'ятні монети, які ввів у обіг Нацбанк в останні місяці:
- У середині липня 2023 року регулятор презентував монету "У єдності – сила". На заході були присутні перша заступниця міністра МЗС України Еміне Джапарова та представники посольств 12 країн світу;
- Також у Нацбанку вирішили викарбувати у спеціальній монеті досягнення Повітряних Сил ЗСУ, які відчайдушно захищають українське небо. Тож в обігу тепер є монета "ППО – надійний щит України";
- З нагоди Дня української писемності та мови НБУ випустив ще одну пам'ятну монету. Її тираж склав 5 тисяч штук. Номінал монети – 10 гривень.