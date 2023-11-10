Символ відваги та витривалості українців: НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету, перші фото

Національний банк України представив нову пам'ятну монету з нагоди визволення Херсонщини від російських окупантів. Більше про це – далі у тексті.

Нову монету, яку НБУ вводить в обіг, присвятили найбільш згадуваному мосту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про Антонівський міст, який входить до трійки головних переправ через Дніпро на Херсонщині.

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НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету

За словами глави НБУ Андрія Пишного, монета "Антонівський міст" номіналом у 10 гривень стане символічним нагадуванням про єднання, відвагу та витривалість українців під час повномасштабної російської агресії. Нагадаємо, що при відході окупанти підірвали цей міст, знищивши кілька прогонів.

І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на Перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України,

– заявив Андрій Пишний.

Поступово в обіг введуть майже 10 мільйонів штук. На реверсі пам'ятної монети зображено розмістили стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро, а також транспортні розв'язки на обох кінцях мосту. Цю монету зобов'язані приймати без будь-яких обмежень за всіма видами платежів на території України. Дизайн реверсу монети створювали художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, а скульптором був Володимир Дем’яненко.

До кінця 2023 року НБУ планує випустити ще одну пам'ятну монету, яку присвятять ЗСУ.

Нагадаємо про інші пам'ятні монети, які ввів у обіг Нацбанк в останні місяці: