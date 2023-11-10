Новую монету, которую НБУ вводит в обращение, посвятили наиболее упоминавшемуся мосту с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Речь идет об Антоновском мосту, который входит в тройку главных переправ через Днепр Херсонской области.

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НБУ вводит в обращение новую памятную монету

По словам главы НБУ Андрея Пышного, монета Антоновский мост" номиналом в 10 гривен станет символическим напоминанием о единении, отваге и выносливости украинцев во время полномасштабной российской агрессии. Напомним, что при уходе оккупанты взорвали этот мост, уничтожив несколько прогонов.

И сейчас он стоит разрушен, но с непоколебимой решительностью ожидает Победу и послевоенное восстановление, чтобы снова объединить правый и левый берега независимой и единой Украины.

– заявил Андрей Пышный.

Постепенно в обращение введут почти 10 миллионов штук. На реверсе памятной монеты изображены стилизованные изображения Антоновского моста и реки Днепр, а также транспортные развязки на обоих концах моста. Эту монету обязаны принимать без каких-либо ограничений по всем видам платежей на территории Украины. Дизайн реверса монеты создавали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, а скульптором был Владимир Демьяненко.

Любопытно! До конца 2023 г. НБУ планирует выпустить еще одну памятную монету, которую посвятят ВСУ.

Напомним о других памятных монетах, которые ввел в обращение Нацбанк в последние месяцы: