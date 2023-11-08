Символ фінансового успіху: яка попзірка випередила Цукерберга й Баффета

В американських коледжах провели опитування, цілю якого було з'ясувати, хто є втіленням фінансового успіху для молоді. У рейтингу можна знайти багато бізнесменів, знаменитостей, інвесторів та мільярдерів.

Опитування, у якому взяли участь майже 1000 студентів, провели експерти з Morning Brew, та Generation Lab. Їх просили назвати трьох людей, які найбільше асоціюються у них з фінансовим успіхом.

Варте уваги Основа фінансової грамотності: як проаналізувати особистий бюджет і чому це важливо для кожного

Символи фінансового успіху в США

Очолив рейтинг американський мільярдер та засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Додамо, що його капітал на сьогодні Bloomberg оцінює у 129 мільярдів доларів. Його кандидатуру підтримали 50% респондентів. До трійки лідерів також увійшли Джефф Безос (40%) та Ілон Маск (35%) відповідно.

Далі йде американська співачка Тейлор Свіфт, яка цього року стала мільярдеркою. Попзірка випередила у рейтингу легендарного інвестора Воррена Баффета та засновника компанії Meta Марка Цукерберга.

Компанія Воррена Баффета нещодавно зафіксувала серйозні втрати через знецінення акцій корпорації Apple . Йдеться про. Проте це не завадило дітищу мільярдера досягнути найкращого квартального результату в історії.

Також американські студенти згадали під час опитування про Опру Вінфрі, Бейонсе, Ріанну, Дональда Трампа, Кім Кардашян, Майкла Блумберга, Джорджа Сороса та інших.