Опрос, в котором приняли участие почти 1000 студентов, провели эксперты от Morning Brew и Generation Lab. Их просили назвать трех людей, которые у них больше всего ассоциируются с финансовым успехом.

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Символы финансового успеха в США

Возглавил рейтинг американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Добавим, что его капитал на сегодня Bloomberg оценивает в 129 миллиардов долларов. Его кандидатуру поддержали 50% респондентов. В тройку лидеров также вошли Джефф Безос (40%) и Илон Маск (35%) соответственно.

Далее следует американская певица Тейлор Свифт, которая в этом году стала миллиардершей. Поп-звезда опередила в рейтинге легендарного инвестора Уоррена Баффета и основателя компании Meta Марка Цукерберга.

К теме! Компания Уоррена Баффета недавно зафиксировала серьезные потери из-за обесценения акций корпорации Apple. Речь идет об 21 миллиарде долларов. Однако это не помешало детище миллиардера достичь лучшего квартального результата в истории.

Также американские студенты вспомнили во время опроса об Опре Уинфри, Бейонсе, Рианне, Дональде Трампе, Ким Кардашьян, Майкле Блумберге, Джордже Соросе и других.