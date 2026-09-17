Які банки тепер мають недостатній капітал

Наразі 7 із 59 платоспроможних банків мають статутний капітал нижче нового порогу, однак для його збільшення передбачено шестимісячний період. За даними платформи великих даних VKURSI, сукупно фінустановам бракує близько 302,45 мільйона гривень, аби досягти необхідного рівня, передає 24 Канал.



Які банки мають недостатній статутний капітал / VKURSI

Тож найближчим до нової планки є "Банк Авангард", якому бракує 18,2 мільйона гривень. "Комінбанку" необхідно додати ще 34,25 мільйона, тоді як решті – приблизно по 50 мільйонів гривень.

До слова, найбільший статутний капітал серед 59 проаналізованих фінустанов має державний "Приватбанк" – 206,06 мільярда гривень. Це більш ніж учетверо перевищує показник Ощадбанку – 49,47 мільярда. Далі йдуть "Укрексімбанк" із 45,57 мільярда, "Сенс Банк" із 28,73 мільярда та "Укргазбанк" із 13,84 мільярда гривень.

Важливо! Капітал слугує своєрідною "подушкою безпеки", адже дозволяє банку покривати збитки, зокрема через неповернені кредити або знецінення активів, не перекладаючи втрати на вкладників і кредиторів. Тож нові вимоги покликані зменшити ризик неплатоспроможності та підвищити стійкість системи.

Нагадаємо, останні рішення Нацбанку свідчать, що він реагує на воєнні ризики та продовжує трансформацію фінансового ринку. Серед ключових завдань залишаються збереження фінансової стабільності, поступове пом'якшення вимушених обмежень і наближення українських правил до європейських стандартів.