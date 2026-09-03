Що відбувається в банку зараз

У четвер, 3 вересня, "Сенс Банк" повідомив, що продовжує працювати відповідно до законодавства та регуляторних вимог.

Зокрема, обов'язки голови правління тепер виконує Олена Зубченко, яка має понад 20 років професійного досвіду на керівних посадах у банківській, юридичній та державній сферах. Раніше вона працювала у "ПриватБанку" та Міністерстві фінансів України, а також має значну експертизу у сфері міжнародного права.

Окрім того, продовжується оновлення складу наглядової ради. У серпні Нацбанк погодив як її незалежного члена міжнародного банкіра Петера Новака, а найближчим часом аналогічну процедуру мають пройти ще двоє новопризначених представників.

АТ "Сенс Банк" продовжує безперебійну роботу та в повному обсязі виконує зобов'язання перед клієнтами й партнерами,

– йдеться в офіційній заяві.

Кого вже відсторонили від обов'язків

У "Сенс Банку" запевнили, що всі посадові особи, які є фігурантами оприлюднених НАБУ матеріалів, уже відсторонені від своїх обов'язків і не мають доступу до управління фінустановою.

Також там отримали рішення регулятора про невідповідність кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності Олексія Ступака, якому суд уже визначив запобіжний захід, і вимогу вжити невідкладних заходів для припинення його повноважень.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень голови наглядової ради Миколи Гладишенка. Ба більше, в банку повідомляли й про тимчасове відсторонення директора Департаменту фінансового моніторингу.