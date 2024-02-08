Сі Цзіньпін проводить важливі кадрові зміни: до чого тут "брокер-м'ясник" з 2000-их

У Китаї неочікувано провели серйозні кадрові зміни, які мають пряме відношення до фондового ринку, де фіксують шалені втрати. До ситуації прямо залучений Сі Цзіньпін.

Це стало шоком для співробітників відомства та учасників ринку. Варто нагадати, що на китайському фондовому ринку фіксують масштабні втрати про, які планували відзвітувати лідеру Китаю.

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У Китаї неочікувано провели масштабні кадрові зміни

Рішення про звільнення І Хуімана ухвалили пізно ввечері 7 лютого. Згідно з Bloomberg, наразі невідомо, чи стало звільнення чиновника наслідком зустрічі з Сі Цзіньпінем, адже не було жодної інформації про її перебіг.

Далі – більше! Відразу оголосили призначення нового керівника Комісії з регулювання з цінних паперів, що стало здивуванням для інсайдерів, за даними осіб, які обізнані з цим питанням. Ним став брокер, який отримав прізвисько "м'ясник", оскільки очолював репресії проти трейдерів, які порушували законодавство у 2000-х роках.

Повідомлення про особисту залученість Сі – це незвичний розвиток подій. Водночас трейдери сподіваються на план з порятунку ринку. Раніше також були припущення, що китайська влада вивчає можливість створення стабілізаційного фонду для порятунку фондового ринку. Нагадаємо, що китайські та гонконзькі акції з моменту досягнення пікового рівня у 2021 році втратили понад 6 трильйонів доларів. Фондовий ринок посилив падіння з початку 2024 року.

Рішення щодо зміни керівництва Комісії з регулювання цінних паперів свідчить про прагнення влади посилити адміністративний контроль, а не на розв'язання основних проблем, згідно з оцінкою ситуації від аналітиків Eurasia Group.

Це може бути проблемою для Китаю, якому необхідно забезпечити переконливе економічне відновлення. Нагадаємо, що країна значно повільніше відновлюється після коронавірусу, ніж очікували аналітики.