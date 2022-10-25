Компанії з Китаю за день втратили майже 100 мільярдів доларів: що сталося

Китайські компанії, акції яких торгуються на фондовому ринку у США, відчули на собі перші наслідки зміцнення влади Сі Цзіньпіня. Більше про це – читайте у матеріалі.

Китайські компанії у США послабили свої позиції на фоні новин про третю каденцію Сі Цзіньпіня та посилення його влади в країні. Це удар по економіці та підприємцям у Піднебесній, оскільки після почався масштабний розпродаж акцій китайських компаній.

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Удар по китайських компаніях

Індекс Nasdaq Golden Dragon China, до якого входить 65 китайських компаній, втратив рекордні 14%, а також завершив торговий день на найнижчому рівні з 2013 року. Цікаво, що тоді ж Сі Цзіньпін вперше став президентом Китаю. У доларовому еквіваленті йдеться про 93 мільярди ринкової капіталізації цих компаній.

Великі світові компанії, які працюють у сфері фінансів, переоцінили ризики для ведення бізнесу в Китаї. Йдеться про перегляд планів на випадок непередбачених обставин , щоб керувати ризиками.

Великі китайські компанії з технологічного сектору впали щонайменше на 12%. Серед них:

Alibaba,

JD.com Inc.,

Baidu Inc.

Тоді як акції компанії Pinduoduo, яка використовує технології для розвитку сільськогосподарської сфери, обвалилися відразу на 25%. Цінні папери виробників електрокарів NIO та Li Auto Inc. подешевшали на 16% та 17% відповідно.

Тоді як Hang Seng Tech Index, який відстежує динаміку компаній-гігантів з техсектору на біржі в Гонконгу, впав майже на 10% на фоні безпрецедентної гри щодо збереження влади в країні. Тут теж можна згадати про такі відомі компанії як Alibaba та Tencent.

Настрої інвесторів та експертів

Інвестори занепокоєнні цією ситуацією, адже керуюча партія в Китаї може й надалі слідувати дуже суворій політиці щодо вітчизняних приватних підприємців в країні, а також збільшить військовий тиск на Тайвань, який відіграє важливу роль для світі завдяки напівпровідникам.

Ще один причина для таких настроїв – це побоювання що такий обсяг влади призведе до того, що Китай може протягом довшого періоду не відкривати свою економіку на повну.

– це побоювання що такий обсяг влади призведе до того, що Китай може протягом довшого періоду не відкривати свою економіку на повну. Адже на вершині влади залишається все менше голосів, які можуть поставити питання щодо доцільності політики нульової терпимості стосовно коронавірусу, яку підтримує Сі Цзіньпін.

Зокрема, в компанії Pictet Wealth Management заявив, що контроль Сі Цзіньпіня з союзниками над політбюро – це сигнал для очевидно тривалішої політики нульової терпимості до коронавірусу. За словами експерта, це погано вплине на зростання китайської економіки та цінних паперів.

Експерт з HB Investments додав, що абсолютна влада у Китаї може стати причиною жорсткої політики як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Для прикладу, наявна стратегія щодо боротьби з коронавірусом чи сильніше регулювання технологічного сектору у Піднебесній навряд чи зникнуть. Якщо ж говорити про міжнародну сферу, то ринки очевидно занепокоєні через політичну напруженість.