Компании из Китая за день потеряли почти 100 миллиардов долларов: что произошло

Китайские компании, акции которых торгуются на фондовом рынке в США, ощутили на себе первые последствия укрепления власти Си Цзиньпиня. Больше об этом – читайте в материале.

Китайские компании в США ослабили свои позиции на фоне новостей о третьей каденции Си Цзиньпиня и усилении его власти в стране. Это удар по экономике и предпринимателям в Поднебесной, поскольку после началась масштабная распродажа акций китайских компаний.

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Удар по китайским компаниям

Индекс Nasdaq Golden Dragon China, в который входит 65 китайских компаний, потерял рекордные 14%, а также завершил торговый день на самом низком уровне с 2013 года. Интересно, что тогда Си Цзиньпин впервые стал президентом Китая. В долларовом эквиваленте речь идет о 93 миллиардах рыночной капитализации этих компаний

Крупные мировые компании, работающие в сфере финансов, переоценили риски ведения бизнеса в Китае. Речь идет о пересмотр планов на случай непредвиденных обстоятельств для управления рисками.

Крупные китайские компании по технологическому сектору упали по меньшей мере на 12%. Среди них:

Alibaba,

JD.com Inc.,

Baidu Inc.

В то время как акции компании Pinduoduo, использующей технологии для развития сельскохозяйственной сферы, обвалились сразу на 25%. Ценные бумаги изготовителей электрокаров NIO и Li Auto Inc. подешевели на 16% и 17% соответственно.

Тогда как Hang Seng Tech Index, отслеживающий динамику компаний-гигантов по техсектору на бирже в Гонконге, упал почти на 10% на фоне беспрецедентной игры по сохранению власти в стране. Здесь тоже можно упомянуть о таких известных компаниях как Alibaba и Tencent.

Настроения инвесторов и экспертов

Инвесторы обеспокоены этой ситуацией, ведь управляющая партия в Китае может и дальше следовать очень строгой политике в отношении отечественных частных предпринимателей в стране, а также увеличит военное давление на Тайвань, которое играет важную роль в мире благодаря полупроводникам.

Еще одна причина для таких настроений – это опасение, что такой объем власти приведет к тому, что Китай может в течение более длительного периода не открывать свою экономику в полную силу.

– это опасение, что такой объем власти приведет к тому, что Китай может в течение более длительного периода не открывать свою экономику в полную силу. Ведь на вершине власти остается все меньше голосов, которые могут задать вопрос о целесообразности политики нулевой терпимости в отношении коронавируса, поддерживаемой Си Цзиньпином.

В частности, в компании Pictet Wealth Management заявил, что контроль Си Цзиньпиня с союзниками над политбюро – это сигнал для более длительной политики нулевой терпимости к коронавирусу. По словам эксперта, это плохо отразится на росте китайской экономики и ценных бумаг.

Эксперт по HB Investments добавил, что абсолютные власти в Китае могут стать причиной жесткой политики как внутри страны, так и на международном уровне. Например, существующая стратегия по борьбе с коронавирусом или более сильное регулирование технологического сектора в Поднебесной вряд ли исчезнут. Если же говорить о международной сфере, то рынки очевидно обеспокоены из-за политической напряженности.