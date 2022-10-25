Китайські компанії у США послабили свої позиції на фоні новин про третю каденцію Сі Цзіньпіня та посилення його влади в країні. Це удар по економіці та підприємцям у Піднебесній, оскільки після почався масштабний розпродаж акцій китайських компаній.
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Удар по китайських компаніях
Індекс Nasdaq Golden Dragon China, до якого входить 65 китайських компаній, втратив рекордні 14%, а також завершив торговий день на найнижчому рівні з 2013 року. Цікаво, що тоді ж Сі Цзіньпін вперше став президентом Китаю. У доларовому еквіваленті йдеться про 93 мільярди ринкової капіталізації цих компаній.
Великі китайські компанії з технологічного сектору впали щонайменше на 12%. Серед них:
- Alibaba,
- JD.com Inc.,
- Baidu Inc.
Тоді як акції компанії Pinduoduo, яка використовує технології для розвитку сільськогосподарської сфери, обвалилися відразу на 25%. Цінні папери виробників електрокарів NIO та Li Auto Inc. подешевшали на 16% та 17% відповідно.
Тоді як Hang Seng Tech Index, який відстежує динаміку компаній-гігантів з техсектору на біржі в Гонконгу, впав майже на 10% на фоні безпрецедентної гри щодо збереження влади в країні. Тут теж можна згадати про такі відомі компанії як Alibaba та Tencent.
Настрої інвесторів та експертів
Інвестори занепокоєнні цією ситуацією, адже керуюча партія в Китаї може й надалі слідувати дуже суворій політиці щодо вітчизняних приватних підприємців в країні, а також збільшить військовий тиск на Тайвань, який відіграє важливу роль для світі завдяки напівпровідникам.
- Ще один причина для таких настроїв – це побоювання що такий обсяг влади призведе до того, що Китай може протягом довшого періоду не відкривати свою економіку на повну.
- Адже на вершині влади залишається все менше голосів, які можуть поставити питання щодо доцільності політики нульової терпимості стосовно коронавірусу, яку підтримує Сі Цзіньпін.
Зокрема, в компанії Pictet Wealth Management заявив, що контроль Сі Цзіньпіня з союзниками над політбюро – це сигнал для очевидно тривалішої політики нульової терпимості до коронавірусу. За словами експерта, це погано вплине на зростання китайської економіки та цінних паперів.
Експерт з HB Investments додав, що абсолютна влада у Китаї може стати причиною жорсткої політики як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Для прикладу, наявна стратегія щодо боротьби з коронавірусом чи сильніше регулювання технологічного сектору у Піднебесній навряд чи зникнуть. Якщо ж говорити про міжнародну сферу, то ринки очевидно занепокоєні через політичну напруженість.