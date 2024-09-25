У Китаї зник провідний економіст, який зробив максимально очевидну заяву про Сі Цзіньпіна, – WSJ

Один із провідних економістів Китаю зник після того, як він опублікував кілька критичних дописів про ситуацію в Китаї. Чжу Хенпен поділився своїми думками у закритому груповому чаті.

У Китаї зник відомий економіст

Згідно з даними Wall Street Journal, ця історія почалася ще навесні 2024 року. Варто додати, що для обміну повідомленнями учасники чату використовували китайський застосунок WeChat.

Цікаво Купити може кожен: де в Україні знайти золоті злитки

Як повідомляють джерела, Чжу Хенпен "зробив кілька неввічливих зауважень". Зокрема, він згадав про послаблення економіки Китаю, яка на сьогодні поступається лише США. Крім того, економіст написав, що чинний лідер Китаю – Сі Цзіньпін – смертний. Нагадаємо, що Сі Цзіньпін є лідером Китаю з 2013 року.

У результаті проти економіста порушили справу. Ба більше, його затримали та звільнили з Інституту економіки при Китайській академії суспільних наук. У навчальному закладі він пропрацював більше як 20 років, в тому числі 10 років обіймав посаду заступника директора.

До теми! Китай оголосив про запровадження безпрецедентних економічних стимулів. Фондові ринки відреагували зростанням на цю новину. Крім того, того юань злетів до пікового рівня щодо долара США за понад рік.

Востаннє чоловіка бачили на публіці ще в квітні. Де він перебуває наразі невідомо. Проте видання WSJ та Guardian заявили, що він не відповідає на їхні запити через електронну пошту, а в його квартирі, яка розташована в Пекіні, ніхто не відчинив двері. Цікаво, що раніше науковці ділилися з Guardian інформацією про посилення атмосфери страху в науковому середовищі Китаю. Мовляв, експерти остерігаються негативно оцінювати економічну, соціальну або політичну ситуації в країни. За їхніми словами, вони бояться репресій.