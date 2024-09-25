В Китае исчез ведущий экономист, сделавший максимально очевидное заявление о Си Цзиньпине, – WSJ

Один из ведущих экономистов Китая исчез после того, как он опубликовал несколько критических сообщений о ситуации в Китае. Чжу Хэнпен поделился своими мыслями в закрытом групповом чате.

В Китае исчез известный экономист

Согласно данным Wall Street Journal, эта история началась еще весной 2024 года. Стоит добавить, что для обмена сообщениями участники чата использовали китайское приложение WeChat.

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Как сообщают источники, Чжу Хэнпен "сделал несколько невежливых замечаний". В частности, он упомянул об ослаблении экономики Китая, которая на сегодня уступает только США. Кроме того, экономист написал, что действующий лидер Китая – Си Цзиньпин – смертен. Напомним, что Си Цзиньпин является лидером Китая с 2013 года.

В результате против экономиста возбудили дело. Более того, его задержали и уволили из Института экономики при Китайской академии общественных наук. В учебном заведении он проработал более 20 лет, в том числе 10 лет занимал должность заместителя директора.

К теме! Китай объявил о введении беспрецедентных экономических стимулов. Фондовые рынки отреагировали ростом на эту новость. Кроме того, того юань взлетел до пикового уровня относительно доллара США за более чем год.

Последний раз мужчину видели на публике еще в апреле. Где он находится пока неизвестно. Однако издание WSJ и Guardian заявили, что он не отвечает на их запросы через электронную почту, а в его квартире, которая расположена в Пекине, никто не открыл дверь. Интересно, что ранее ученые делились с Guardian информацией об усилении атмосферы страха в научной среде Китая. Мол, эксперты остерегаются негативно оценивать экономическую, социальную или политическую ситуации в страны. По их словам, они боятся репрессий.