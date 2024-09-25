Юань стрімко дорожчає на ринку

Китайський юань злетів до найвищого рівня за понад рік. Це реакція ринку на запровадження економічних стимулів в другій економіці світу, пише Reuters.

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Загалом юань зріс до пікового рівня за 16 місяців щодо долара США. Китайська валюта зміцнила свої позиції на ринку на 0,65%, досягнувши рівня 7,017 за долар. Під час торгової сесії грошова одиниця також торгувалася на рівні 7,0156 за долар.

На момент створення цього матеріалу, йдеться про курс на рівні 7,03 юаня за долар, згідно з даними Google Фінанси. Валютний стратег з OCBC заявив, що динаміка юаня повинна бути орієнтована на китайські фондові ринки як на індикатор настроїв.

До теми! Фондові ринки Китаю та Гонконгу позитивно відреагували на новини про запровадження економічних стимулів. Біржові індекси зросли на 3,8% та 3,9% відповідно.

Варто додати, що курс долара в Китаї з початку 2024 року впав на 1,17%. У річному розрахунку юань посилив свої позиції щодо долара на майже 4%, інформує MarketWatch.