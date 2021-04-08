Национальный банк Швеции собирает информацию о цифровой валюты. Как это повлияет на страну, наличные и кто будет принимать окончательное решение – читайте дальше.

Швеция активно изучает возможности создания собственной цифровой валюты – е-кроны. Шведы предполагают, что на это уйдет гораздо больше времени, чем было запланировано.

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Пилотный проект

Шведское исследование по поводу безналичной эры считается одним из передовых в мире.

По данным первого пилотного проекту банка Riksbank, быстрые темпы исчезновения налички могут стать причиной возникновения ряда проблем, которые вероятнее всего, можно решить с помощью цифровой валюты, контролируемую центральный банком.

Ранее планировалось, что е-крона появится в Швеции в 2018 году. Однако, сейчас Riksbank заявляет, что их проект может длиться до 2026 года. Руководительница Стокгольмского пилотного подразделения электронной кроны Митра Сандберг отметила, что сначала следует определить, какую именно функцию должна выполнять цифровая валюта, а уже потом фокусироваться на технологии.

Вызовы и мотивация

В Национальном банке Швеции отметили, что е-крона, которая будет создана в будущем, не заменит наличные. Кроме того, необходимо будет изменить законодательство в этой сфере перед тем, как можно будет ввести в оборот электронной крону.

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В одной из крупнейших экономик Европы люди все меньше используют физические деньги. Отчет McKinsey Global Payments Report информирует, что в прошлом году шведы использовали наличные реже, чем жители стран G7.

Но не все страны спешат присоединяться к тренду на цифровую валюту. В частности, в Норвегии считают, что сейчас нет "крайней необходимости" в национальной валюте нового формата. Интересно, что жители Норвегии почти не используют наличные .

Мотивация введения в оборот цифровой валюты центробанками может измениться после того, как политики изучат этот вопрос. Введение цифровой нацвалюты как дополнение к наличным для проведения различных операций вряд ли сильно повлияет на экономику. Использование CBDC для проведения трансграничных операций может привести к повышению эффективности. Тогда как использование новых цифровых инструментов в политических целях реально может изменить правила игры на макроэкономическом поле. Вероятнее всего, что это займет больше времени,

– экономист Bloomberg Economics Йоханна Жанссон.

Цифровая валюта центрального банка (CBDC) – цифровая форма имеющихся фиатних денег (доллар, евро, гривна), уже эмитированные центральным банком и является общедоступным законным платежным средством на территории страны.

Пока неизвестно, как цифровая трансформация повлияет на денежно-кредитную политику страны.

По данным Bloomberg, окончательное решение о том, какими будут будущие деньги Швеции, примут политики, а не представители центробанка. Тогда как законодатели решат, нужно ли вообще вводить в стране цифровую валюту, взяв за основу информации полученной в ходе пилотного проекта.