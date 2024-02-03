Чи схвалять у США пакет допомоги для України: експерти пояснили, як можуть розвиватися події

У четвер, 1 лютого 2024 року, Євросоюз підтримав надання Україні пакету допомоги в розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки. Водночас питання щодо допомоги від США досі залишається відкритим.

24 Канал ексклюзивно поспілкувався з фахівцями щодо того, які сценарії розвитку подій можливі. Ідеться про українського економіста Олега Пендзина та народного депутата партії "Голос" та економіста Ярослава Железняка.

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На якому етапі переговори у США

Економіст заявив, що наразі, як він розуміє, результатів не досягнуто. Тобто на цю мить немає схваленого законопроєкту Сенатом. Хоча ніби, знову ж таки зважаючи на інформацію в ЗМІ, є певний прогрес і є надія на те, що найближчим часом це питання буде вирішено.

Пендзин також звернув увагу, що окрім цього, є заяви високопосадовців з адміністрації президента Джо Байдена, очільників Пентагону, очільників НАТО, генерального директора Центрального розвідувального управління щодо важливості ухвалення рішення стосовно України, що відповідає стратегічним інтересам США.

Олег Пендзин Економічний експерт Наразі ситуація така, але ми розуміємо з вами, що все це надзвичайно сильно сьогодні пов'язане із передвиборчою кампанією. І саме це на цю мить найбільше хвилює американських сенаторів. Так що, як воно буде, сказати важко, але ще раз повторюю, всі ці речі входять у стратегічні інтереси США. Так що, я думаю, допомога буде.

Железняк повідомив, що, наскільки відомо, цей законопроєкт перебуває на етапі внесення в Сенат, що дуже добре для нас. На думку політика, єдина проблема – це якраз те, чи згодні республіканці на будь-які зміни, які стосуються кордону. У партії є протрампівське крило, яке активно виступає проти цих змін, і, відповідно, натепер республіканцям треба визначитися зі стратегією щодо цього питання.

Загалом законопроєкт щодо національної безпеки США передбачає надання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю, "тож усі ми є заручниками цієї ситуації", пояснив депутат. Він підкреслив, що перемовники й від республіканської, і від демократичної партії – усі прогнозують, що допомога буде ось-ось, але поки що нічого конкретного немає.

Фактор Дональда Трампа

Олег Пендзин вважає, що Трамп натепер – потенційний майбутній кандидат у президенти США й він цілком контролює Республіканську партію. У Сенаті нині є достатньо потужне коло прихильників Трампа та його політики. Тож, на думку експерта, потрібно розуміти, що все, що сьогодні відбувається в Сенаті та в Палаті представників зі сторони Республіканської партії, так чи інакше інспіровано Трампом.

Ще один фактор впливу – початок передвиборчої кампанії у США. Економіст зауважив: "Усе, що робитися, робиться в межах цього". Також він виділив такі моменти щодо колишнього президента США:

Дональд Трамп – це достатньо контроверсійна фігура. Але треба згадати, що "Джавеліни" в українській армії з'явилися саме за президентства Трампа;

Трамп однозначно людина дуже емоційна. І, на думку економіста, не варто ставити хрест на допомозі Сполучених Штатів Америки Україні у випадку його перемоги на виборах;

Експерт наголосив, що просто треба усвідомлювати, що це волевиявлення американського народу, і Україна буде з цим волевиявленням, власне, жити, погоджуватись і шукати компроміси та спільну мову з лідером країни.

Депутат Ярослав Железняк також вважає, що дуже ймовірно, що кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії справді буде Дональд Трамп зогляду на останні праймеріз. Щодо ухвалення рішення, зокрема, про допомогу, то заява Трампа конкретно заважає тому, щоб проголосували за зміни, які також передбачають надання понад 60 мільярдів доларів Україні. На думку політика, Трамп впливає на ситуацію. Крім того, як і в будь-якій політичній партії, її представники дуже орієнтуються на свого кандидата. Железняк також розповів про інші ризики, які можуть виникнути:

Ярослав Железняк народний депутат, економіст Було помітно, що й до Трампа була проблема. Річ у тому, що у США є ультраправі республіканців, які категорично виступають проти будь-якої допомоги, в тому числі для України. Тому якраз є в цій частині. На жаль, спікер Палати представників Майк Джонсон через свою політичну позицію і через, те, що у республіканців дуже слабка більшість, змушений дослухатися до цих голосів. Тому у нас є ризики починаючи від зменшення фінансування до відсутності такого фінансування.

Які сценарії розвитку подій можливі

Олег Пендзин заявив, що достатньо оптимістично налаштований щодо отримання допомоги від США. Він також сказав таке: "Так, непросто, так, зі складнощами, так, будуть певні моменти, але вона буде виділена. У мене немає сумнівів щодо цього".

Проте, на думку народного обранця, на сьогодні існує 4 базових сценарії розвитку подій. Два з них позитивні, а два негативні: