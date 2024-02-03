Одобрят ли в США пакет помощи для Украины: эксперты объяснили, как могут развиваться события

В четверг, 1 февраля 2024 года, Евросоюз поддержал предоставление Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на 4 года. В то же время вопрос о помощи от США до сих пор остается открытым.

24 Канал эксклюзивно пообщался со специалистами относительно того, какие сценарии развития событий возможны. Речь идет об украинском экономисте Олеге Пендзине и народном депутате от партии "Голос" и экономисте Ярославе Железняке.

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На каком этапе переговоры в США

Экономист заявил, что пока, как он понимает, результатов не достигнуто. То есть на данный момент нет одобренного законопроекта Сенатом. Хотя вроде, учитывая информацию в СМИ, есть определенный прогресс и есть, скажем, надежда на то, что в ближайшее время эта ситуация будет решена.

Пендзин также обратил внимание, что кроме этого, есть заявления от высокопоставленных чиновников из администрации президента Джо Байдена, заявления от руководителей Пентагона, заявления от руководителей НАТО, от генерального директора Центрального разведывательного управления о важности принятия решения по Украине, что соответствует стратегическим интересам США.

Олег Пендзин Экономический эксперт Сейчас ситуация такая, но мы понимаем с вами, что все это очень сильно сегодня связано с предвыборной кампанией. И именно это на данный момент больше всего волнует американских сенаторов. Так что, как оно будет, сказать трудно, но еще раз повторяю, все эти вещи входят в стратегические интересы США. Так что, я думаю, помощь будет.

Железняк сообщил, что, насколько известно, этот законопроект находится на этапе внесения в Сенат, что является очень хорошим этапом для нас. По мнению политика, единственная проблема – это как раз, согласны ли республиканцы на любые изменения, касающиеся границы. В партии есть протрамповское крыло, которое активно выступает против этих изменений, и соответственно сейчас республиканцам надо определиться со стратегией по этому вопросу.

В целом законопроект о национальной безопасности США включает оказание помощи для Украины, Тайваня и Израиля, "поэтому все мы являемся заложниками этой ситуации", объяснил депутат. Он подчеркнул, что переговорщики и от республиканской, и от демократической партий – все прогнозируют, что будет вот-вот, но пока ничего конкретного нет.

Фактор Дональда Трампа

Олег Пендзин считает, что Трамп на сегодня является потенциальным будущим кандидатом в президенты США и он в полном объеме контролирует Республиканскую партию. В Сенате сегодня есть достаточно мощный круг сторонников Трампа и его политики. Поэтому, по его мнению, нужно понимать, что все, что сегодня происходит в Сенате и в Палате представителей со стороны Республиканской партии, так или иначе, инспирировано Трампом.

Еще один фактор влияния – начало предвыборной кампании в США. Экономист отметил, "все, что делаться, делается в рамках этого". Также он выделил следующие моменты относительно бывшего президента США:

Дональд Трамп – это достаточно конверсионная фигура. Но надо вспомнить, что "джавелины" в украинской армии появились именно при президентстве Трампа;

Трамп однозначно является человеком очень эмоциональным. И, по мнению экономиста, не стоит ставить крест на помощи Соединенных Штатов Америки для Украины в случае его победы на выборах;

Эксперт отметил, что просто надо осознавать, что это волеизъявление американского народа, и Украина будет с этим волеизъявлением, собственно, жить, соглашаться и искать компромиссы и общий язык с лидером страны.

Депутат Ярослав Железняк также считает, что очень вероятно, что кандидатом на пост президента США от Республиканской партии действительно будет Дональд Трамп, учитывая последние праймериз. Относительно принятия решения, в частности, о помощи, то заявление Трампа конкретно мешает тому, чтобы проголосовали изменения, которые также предусматривают предоставление более 60 миллиардов долларов для Украины. По мнению политика, Трамп влияет на ситуацию. Кроме того, как и в любой политической партии, они сильно ориентируются на своего кандидата. Железняк также рассказал о других рисках, которые могут возникнуть:

Ярослав Железняк народный депутат, экономист Было заметно, что и до Трампа была проблема. Дело в том, что в США есть ультраправые республиканцы, которые категорически выступают против любой помощи, в том числе для Украины. Поэтому как раз есть в этой части. К сожалению, спикер Палаты представителей Майк Джонсон из-за своей политической позиции и из-за, того, что у республиканцев очень слабое большинство, вынужден прислушиваться к этим голосам. Поэтому у нас есть риски начиная от уменьшения финансирования до отсутствия такого финансирования.

Какие сценарии развития событий возможны

Олег Пендзин заявил, что достаточно оптимистично настроен относительно получения помощи от США. Он также сказал следующее: "Да, непросто, да, со сложностями, да, будут определенные моменты, но она будет выделена. У меня нет сомнений относительно этого".

Тогда как, по мнению народного избранника, на сегодня существует 4 базовых сценария развития событий. Два из них положительные, а два негативные: