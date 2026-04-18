Коли за переказ грошей на картку можна отримати штраф до 34 тисяч гривень

Перекази на картку давно стали звичною справою – кілька кліків, і гроші вже на рахунку. Тож українці користуються цим щодня – від розрахунків із друзями до оплати товарів чи послуг.

Коли можна отримати штраф за переказ?

Щоправда, існують нюанси, про які варто знати, аби уникнути неприємностей. Деталі пояснили на порталі Pravo UA.

Насамперед варто зауважити, що в Україні не існує штрафів за переказ коштів із картки на картку, якщо такі операції не порушують законодавства та банківських правил.

Та все ж у деяких випадках громадянам можуть заблокувати трансакцію або навіть рахунок, наприклад:

якщо йдеться про перекази великих сум або нетипові для вашого рахунку трансакції;

у разі порушення законодавства, як-от переказів грошей на підтримку незаконних організацій;

коли перевищено ліміт трансакцій, адже в більшості банків і платіжних сервісів є денне або місячне обмеження на суму.

А от отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень можна за умови порушення податкового законодавства під час отримання коштів.

По-перше, таке покарання передбачено для фізосіб, які отримали гроші за торгівлю, але не зареєстрували бізнес.

По-друге, якщо ФОП отримав кошти від підприємницької діяльності на персональний рахунок, не сплативши податки.

Зауважте! Будь-які доходи фізосіб підлягають оподаткуванню в Україні. Тож якщо на картку регулярно надходять значні суми, податкова може зацікавитися їх походженням.



Ставка ПДФО в Україні переважно становить 18%, пише ПФУ.

До слова, банки та платіжні сервіси відстежують операції клієнтів у межах фінмоніторингу. Якщо перекази виглядають підозрілими, у громадян можуть попросити додаткові пояснення чи документи.

Як рахують штрафи в Україні?