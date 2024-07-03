Південна Корея рекордно оштрафувала швейцарський банк, який уже припинив своє існування

Південна Корея оштрафувала швейцарську фінансову групу Credit Suisse. Відповідне рішення ухвалив місцевий регулятор.

Йдеться про рекордні штрафи для дочірніх компаній колишньої групи Credit Suisse. Південна Корея покарала фінансову корпорацію за порушення, які пов'язані з короткими продажами акцій.

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Credit Suisse оштрафували у Південній Кореї

Корейський регулятор призначив Credit Suisse, який зараз належить банківській групі UBS Group AG, штраф у розмірі 16,9 мільярда південнокорейських вон (12,17 мільйона доларів), а Credit Suisse Singapore Ltd – 10,2 мільярда вон.

Банк UBS 31 травня 2024 року оголосив про завершення процесу погливання колишнього конкурента Credit Suisse , який проіснував 168 років.

Згідно з даними регулятора, Credit Suisse здійснював угоди з відкритими короткими позиціями на ринку з 7 квітня 2021 року до 9 червня 2022 року на суму 60,3 мільярда вон, тоді як Credit Suisse Singapore Ltd. проводив аналогічні угоди з 29 листопада 2021 року до 9 червня 2022 року. Суму цих угод оцінили у 35,3 мільярда вон. Проведення таких фінансових угод в Південній Кореї є порушенням закону країни.