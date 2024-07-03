Южная Корея рекордно оштрафовала швейцарский банк, который уже прекратил свое существование

Южная Корея оштрафовала швейцарскую финансовую группу Credit Suisse. Соответствующее решение принял местный регулятор.

Речь идет о рекордных штрафах для дочерних компаний бывшей группы Credit Suisse. Южная Корея наказала финансовую корпорацию за нарушения, связанные с короткими продажами акций.

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Credit Suisse оштрафовали в Южной Корее

Корейский регулятор назначил Credit Suisse, который сейчас принадлежит банковской группе UBS Group AG, штраф в размере 16,9 миллиарда южнокорейских вон (12,17 миллиона долларов), а Credit Suisse Singapore Ltd – 10,2 миллиарда вон.

Банк UBS 31 мая 2024 года объявил о завершении процесса поглощения бывшего конкурента Credit Suisse , который просуществовал 168 лет.

Согласно данным регулятора, Credit Suisse осуществлял сделки с открытыми короткими позициями на рынке с 7 апреля 2021 года до 9 июня 2022 года на сумму 60,3 миллиарда вон, тогда как Credit Suisse Singapore Ltd. проводил аналогичные сделки с 29 ноября 2021 года до 9 июня 2022 года. Сумму этих сделок оценили в 35,3 миллиарда вон. Проведение таких финансовых сделок в Южной Корее является нарушением закона страны.