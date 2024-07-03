Найбільший фінансовий ринок у світі коливається після президентських дебатів у США. Річ у тому, шанси на перемогу Дональда Трампа у виборах різко зросли.

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Ринок облігацій відреагував на перемогу Трампа на дебатах

Дохідність казначейських облігацій США зросли, а ціни впали після перших дебатів. Це свідчить про те, що інвестори починають "закладати" в ціну вищу ймовірність перемоги Дональда Трампа на виборах, які пройдуть у листопаді 2024 року, за словами одного із ветеранів фінансового ринку.

Додають, що прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла з 4,29% до 4,48% з 27 червня до 2 липня. Це найвищий рівень для цього показника з 31 травня.

Що таке казначейські облігації США Це державні боргові цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів США через чинне в його складі Бюро державного боргу. Це інструмент фінансування державного боргу.

На момент створення цього матеріалу, Казначейські облігації США демонструють від'ємну динаміку на ринку та торгуються на рівні 4,41%, згідно з даними CNBC.