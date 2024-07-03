Йдеться про рекордні штрафи для дочірніх компаній колишньої групи Credit Suisse. Південна Корея покарала фінансову корпорацію за порушення, які пов'язані з короткими продажами акцій.

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Credit Suisse оштрафували у Південній Кореї

Корейський регулятор призначив Credit Suisse, який зараз належить банківській групі UBS Group AG, штраф у розмірі 16,9 мільярда південнокорейських вон (12,17 мільйона доларів), а Credit Suisse Singapore Ltd – 10,2 мільярда вон.

До теми! Банк UBS 31 травня 2024 року оголосив про завершення процесу погливання колишнього конкурента Credit Suisse, який проіснував 168 років.

Згідно з даними регулятора, Credit Suisse здійснював угоди з відкритими короткими позиціями на ринку з 7 квітня 2021 року до 9 червня 2022 року на суму 60,3 мільярда вон, тоді як Credit Suisse Singapore Ltd. проводив аналогічні угоди з 29 листопада 2021 року до 9 червня 2022 року. Суму цих угод оцінили у 35,3 мільярда вон. Проведення таких фінансових угод в Південній Кореї є порушенням закону країни.