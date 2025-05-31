Де не варто ховати гроші

У якості схованки для матеріальних цінностей не підходять місця, які відразу приходять на розум, повідомляє 24 Канал.

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До таких місць належать:

Під матрацом;

Усередині зливного баку в унітаз;

Усередині книг і компакт-дисків;

В ящиках і контейнерах на кухні;

В побутових електроприладах;

У ділянках за вентиляційною сіткою;

У сумках або валізах, які не використовують на щоденній основі;

У внутрішніх рамках картин з фальшивою задньою стінкою;

У шухляді столу чи ящику для білизни;

У сейфах, які не можна надійно закріпити.

Де ховати гроші найкраще

Обираючи місця для схованки грошей, потрібно шукати нестандартні місця. До них належать:

Бутафорська розетка

Встановити її доведеться під час ремонту. Можна скористатися і звичайною, що функціонує, попередньо відключивши від електропостачання. За пластиковою накладкою можна розмістити пакетик зі згорнутими купюрами. Для маскування можна поставити біля неї електроприлад, який часто використовується.

Порожній карниз

Усередині нього також легко поміститься згорнута пачка грошей.

Настінний годинник

Подвійна стінка шафи чи комоду

Дощечка повинна ідеально збігатися за розміром і кольором з матеріалом предмета інтер'єру.

Отвір у верхній або нижній межі міжкімнатних дверей

Банка з-під мийного засобу.

Вона повинна бути непомітною, перебувати серед великої кількості інших банок і стояти не на самому доступному місці, наприклад в шафці або під ванною.

Зробити схованку для грошей можна і під паркетом. Для цього потрібно вийняти 1-2 дощечки та розташувати під ними пакет з готівкою. Необхідно вибирати для цього ділянку під диваном або масивною шафою. Така схованка стає важкодоступною і для її господаря, але є шанс, що злодії туди не дістануться.