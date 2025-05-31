Де не варто ховати гроші

У якості схованки для матеріальних цінностей не підходять місця, які відразу приходять на розум, повідомляє 24 Канал.

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До таких місць належать:

  • Під матрацом;
  • Усередині зливного баку в унітаз;
  • Усередині книг і компакт-дисків;
  • В ящиках і контейнерах на кухні;
  • В побутових електроприладах;
  • У ділянках за вентиляційною сіткою;
  • У сумках або валізах, які не використовують на щоденній основі;
  • У внутрішніх рамках картин з фальшивою задньою стінкою;
  • У шухляді столу чи ящику для білизни;
  • У сейфах, які не можна надійно закріпити.

Де ховати гроші найкраще

Обираючи місця для схованки грошей, потрібно шукати нестандартні місця. До них належать:

  • Бутафорська розетка

Встановити її доведеться під час ремонту. Можна скористатися і звичайною, що функціонує, попередньо відключивши від електропостачання. За пластиковою накладкою можна розмістити пакетик зі згорнутими купюрами. Для маскування можна поставити біля неї електроприлад, який часто використовується.

  • Порожній карниз

Усередині нього також легко поміститься згорнута пачка грошей.

  • Настінний годинник
  • Подвійна стінка шафи чи комоду

Дощечка повинна ідеально збігатися за розміром і кольором з матеріалом предмета інтер'єру.

  • Отвір у верхній або нижній межі міжкімнатних дверей
  • Банка з-під мийного засобу.

Вона повинна бути непомітною, перебувати серед великої кількості інших банок і стояти не на самому доступному місці, наприклад в шафці або під ванною.

Зробити схованку для грошей можна і під паркетом. Для цього потрібно вийняти 1-2 дощечки та розташувати під ними пакет з готівкою. Необхідно вибирати для цього ділянку під диваном або масивною шафою. Така схованка стає важкодоступною і для її господаря, але є шанс, що злодії туди не дістануться.