Где не стоит прятать деньги

В качестве тайника для материальных ценностей не подходят места, которые сразу приходят на ум, сообщает 24 Канал.

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К таким местам относятся:

Под матрасом;

Внутри сливного бака в унитаз;

Внутри книг и компакт-дисков;

В ящиках и контейнерах на кухне;

В бытовых электроприборах;

В участках за вентиляционной решеткой;

В сумках или чемоданах, которые не используют на ежедневной основе;

Во внутренних рамках картин с фальшивой задней стенкой;

В ящике стола или ящике для белья;

В сейфах, которые нельзя надежно закрепить.

Где прятать деньги лучше всего

Выбирая места для тайника денег, нужно искать нестандартные места. К ним относятся:

Бутафорская розетка

Установить ее придется во время ремонта. Можно воспользоваться и обычной, функционирующей, предварительно отключив от электроснабжения. За пластиковой накладкой можно разместить пакетик со свернутыми купюрами. Для маскировки можно поставить возле нее часто используемый электроприбор,.

Пустой карниз

Внутри него также легко поместится свернутая пачка денег.

Настенные часы

Двойная стенка шкафа или комода

Дощечка должна идеально совпадать по размеру и цвету с материалом предмета интерьера.

Отверстие в верхней или нижней грани межкомнатной двери

Банка из-под моющего средства.

Она должна быть незаметной, находиться среди большого количества других банок и стоять не на самом доступном месте, например в шкафчике или под ванной.

Сделать тайник для денег можно и под паркетом. Для этого нужно вынуть 1-2 дощечки и расположить под ними пакет с наличными деньгами. Необходимо выбирать для этого участок под диваном или массивным шкафом. Такой тайник становится труднодоступным и для его хозяина, но есть шанс, что воры туда не доберутся.