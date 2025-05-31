Где не стоит прятать деньги

В качестве тайника для материальных ценностей не подходят места, которые сразу приходят на ум, сообщает 24 Канал.

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К таким местам относятся:

  • Под матрасом;
  • Внутри сливного бака в унитаз;
  • Внутри книг и компакт-дисков;
  • В ящиках и контейнерах на кухне;
  • В бытовых электроприборах;
  • В участках за вентиляционной решеткой;
  • В сумках или чемоданах, которые не используют на ежедневной основе;
  • Во внутренних рамках картин с фальшивой задней стенкой;
  • В ящике стола или ящике для белья;
  • В сейфах, которые нельзя надежно закрепить.

Где прятать деньги лучше всего

Выбирая места для тайника денег, нужно искать нестандартные места. К ним относятся:

  • Бутафорская розетка

Установить ее придется во время ремонта. Можно воспользоваться и обычной, функционирующей, предварительно отключив от электроснабжения. За пластиковой накладкой можно разместить пакетик со свернутыми купюрами. Для маскировки можно поставить возле нее часто используемый электроприбор,.

  • Пустой карниз

Внутри него также легко поместится свернутая пачка денег.

  • Настенные часы
  • Двойная стенка шкафа или комода

Дощечка должна идеально совпадать по размеру и цвету с материалом предмета интерьера.

  • Отверстие в верхней или нижней грани межкомнатной двери
  • Банка из-под моющего средства.

Она должна быть незаметной, находиться среди большого количества других банок и стоять не на самом доступном месте, например в шкафчике или под ванной.

Сделать тайник для денег можно и под паркетом. Для этого нужно вынуть 1-2 дощечки и расположить под ними пакет с наличными деньгами. Необходимо выбирать для этого участок под диваном или массивным шкафом. Такой тайник становится труднодоступным и для его хозяина, но есть шанс, что воры туда не доберутся.