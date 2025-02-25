Укрпошта може вийти на фондову біржу

Очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов заявив, що має на меті до кінця своєї каденції розвинути фондовий ринок України. Він буде на посаді до кінця лютого 2027 року. Про це пише 24 Канал з посиленням на Інтерфакс-Україна.

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З його слів, для розвитку ринку потрібні не лише державні облігації (ОВДП), а й інші фінансові інструменти. Одна з його цілей – це поява в Україні хоча б п'ять відомих емітентів цінних паперів.

Що таке ОВДП Це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Мінфін використовує ОВДП, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету країни.

Магомедов підмітив, що розвиток фондового ринку в Україні може стартувати не із первинного публічного розміщення, а з вторинного публічного розміщення. Зі слів чиновника, однією з компаній, яка може стати публічною, є державна Укрпошта. Руслан Магомедов додав, що уже обговорює цей варіант з керівником Укрпошти Ігорем Смілянським.

Що відомо про Укрпошту:

Це єдиний національний оператор поштового зв’язку України.

Укрпошта охоплює всю територію України – приблизно понад 27 тисяч населених пунктів, крім тимчасово окупованих територій.

Укрпошта надає поштові, логістичні, фінансові й торгівельні послуги для приватних осіб та корпоративних клієнтів.

Компанія має 24 регіональних відділень.

Магомедов переконаний, що в українців є "апетит до інвестування". Крім того, він вважає, що пенсійним фондам потрібно більше варіантів для вкладення коштів, а не лише ОВДП та банківські депозити.