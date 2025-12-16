Що відбувається у галузі штучного інтелекту зараз?

Наразі відбуваються рекордні інвестиції в ШІ. Разом з цим, зростають побоювання, що в цій галузі відбудеться перегрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що саме турбує інвесторів:

відбувається корекція акцій Nvidia;

падіння капіталізації Oracle (це сталося внаслідок збільшення витрат на ШІ);

до того ж зростають ризики для компаній, що пов'язані з OpenAI.

Нараз інвестори не певні, що саме чекає на ринок у 2026 році:

адже може виникнути ситуація "лопнувшої бульбашки" (в такому випадку, потрібно скорочувати експозицію до ШІ, аби зменшити ризики);

разом з цим, є імовірність, що ШІ продовжить стрімкий розвиток (тоді треба навпаки – подвоювати ставки, щоб отримати максимальну вигоду).

Нещодавно стало відомо, що OpenAI хоче витратити приблизно 1,4 трильйона доларів найближчі роки, повідомляє Android Headlines. Водночас спалено може бути орієнтовно 155 мільярдів доларів до виходу на позитивний грошовий потік, тобто, до 2030 року.

Технологічні гіганти, на яких припадає значна частина витрат на штучний інтелект, мають величезні ресурси та пообіцяли продовжувати інвестувати кошти в найближчі роки. Крім того, розробники послуг штучного інтелекту, такі як Google, що належить Alphabet, продовжують робити успіхи з новими моделями,

– зазначає видання.

Що важливо знати про ситуацію у секторі ШІ зараз?

Відомо, що великі технологічні компанії, такі як: Alphabet, Microsoft, Amazon, а також – Meta, планують витратити більш як 400 мільярдів доларів капітальних інвестицій. Переважно ці видатки заплановані для дата-центрів.

Разом з цим, монетизація ШІ-сервісів відчутно відстає від рівня витрат. Окремі проблеми створює зростаюче боргове навантаження деяких компаній. Адже через це зростають ризики у галузі.

Важливо! Зараз світові фондові ринки коливаються у тому числі через побоювання, що акції технологічних компаній дещо переоцінені.