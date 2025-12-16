Что происходит в области искусственного интеллекта сейчас?
Сейчас происходят рекордные инвестиции в ИИ. Вместе с этим, растут опасения, что в этой области произойдет перегрев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Что именно беспокоит инвесторов:
- происходит коррекция акций Nvidia;
- падение капитализации Oracle (это произошло вследствие увеличения расходов на ИИ);
- к тому же растут риски для компаний, связанных с OpenAI.
Сейчас инвесторы не уверены, что именно ждет рынок в 2026 году:
- ведь может возникнуть ситуация "лопнувшего пузыря" (в таком случае, нужно сокращать экспозицию к ИИ, чтобы уменьшить риски);
- вместе с этим, есть вероятность, что ИИ продолжит стремительное развитие (тогда надо наоборот – удваивать ставки, чтобы получить максимальную выгоду).
Недавно стало известно, что OpenAI хочет потратить примерно 1,4 триллиона долларов ближайшие годы, сообщает Android Headlines. В то же время сожжено может быть ориентировочно 155 миллиардов долларов до выхода на положительный денежный поток, то есть, к 2030 году.
Технологические гиганты, на которых приходится значительная часть расходов на искусственный интеллект, имеют огромные ресурсы и пообещали продолжать инвестировать средства в ближайшие годы. Кроме того, разработчики услуг искусственного интеллекта, такие как Google, принадлежащий Alphabet, продолжают делать успехи с новыми моделями,
– отмечает издание.
Что важно знать о ситуации в секторе ИИ сейчас?
Известно, что крупные технологические компании, такие как: Alphabet, Microsoft, Amazon, а также – Meta, планируют потратить более 400 миллиардов долларов капитальных инвестиций. Преимущественно эти расходы запланированы для дата-центров.
Вместе с этим, монетизация ИИ-сервисов ощутимо отстает от уровня расходов. Отдельные проблемы создает растущая долговая нагрузка некоторых компаний. Ведь из-за этого растут риски в отрасли.
Важно! Сейчас мировые фондовые рынки колеблются, в том числе из-за опасений, что акции технологических компаний несколько переоценены.