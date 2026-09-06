Переваги ШІ як фінансового помічника

Найбільша користь ШІ полягає в можливості побачити цілісну картину власних фінансів. Як пояснили на освітній платформі Нацбанку "Гаразд", технологію можна використовувати для:

планування бюджету, зокрема визначення його дефіциту;

пошуку зайвих витрат і їхньої оптимізації;

формування стратегії заощаджень чи інвестування тощо.

Такі сервіси допоможуть швидко опрацювати великі обсяги даних і перетворити їх на практичні рекомендації. Ба більше, на основі попередньої інформації та актуальних тенденцій ШІ може моделювати різні фінансові сценарії – від майбутніх витрат до строків накопичення потрібної суми чи потенційних ризиків.

Окрім того, експерти поділилися прикладом промпта, який допоможе проаналізувати ваш щомісячний бюджет:

Дій як фінансовий консультант. Детально вивчи цей бюджет і проаналізуй його. Визнач, де витрати завищені, а також що можна оптимізувати. Запропонуй три реалістичних способи зекономити без різкого погіршення якості життя.

До слова, технологія може стати у пригоді під час вибору фінансових продуктів. Наприклад, швидко порівняти умови кредитів, депозитів чи страхування та підібрати варіанти відповідно до потреб користувача. Однак такі рекомендації не варто сприймати як офіційну інформацію – алгоритм може не врахувати останні зміни, додаткові платежі, окремі правила банку.

Правила безпеки при користуванні ШІ

Зауважте, що поради ШІ варто оцінювати критично, адже помилка може дорого обійтися для гаманця. Перевіряйте ключові дані в офіційних джерелах, не покладайтеся лише на одну відповідь і ставте уточнювальні запитання, якщо рекомендація здається неповною або незрозумілою. Не менш важливо подбати про безпеку даних, зокрема сервісам не варто передавати: