Інвестори чекають на дані, які можуть вплинути на центробанк США: до чого тут долар

Долар майже не зафіксував зміни на ринку, тоді як євро трохи просіло. Також на ринку очікують на нові дані про США та наступного кроку Федерального резерву. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку

У вівторок, 4 липня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 102,97. Котирування цього індикатора впали на 0,01%, заданими Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,90 до 103,09.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Очікування інвесторів

Загалом ринкова активність у вівторок була відносно низька через державне святу у США. Йдеться про День незалежності США, який святкують саме 4 липня. Крім того, інвестори чекають на нові дані про ринок зайнятість у несільськогосподарському секторі країни, який мав вийти в п'ятницю і, найімовірніше, вплине на наступне рішення Федеральної резервної системи.

З квітня по червень 2023 року Індекс долара США зріс на. Американська валюта зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.

Динаміка інших валют:

Євро втратило під час торгів 0,13% проти долара США;

Британський фунт майже не змінив позиції під час торгів.

У MPS вважають, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Варто додати, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.