Гроші за покупки можна повертати: як працює кешбек в Україні

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Як повертати частину витрачених грошей

Кешбек є своєрідною програмою лояльності, яка дозволяє повернути певний відсоток від суми покупки. Банк-емітент автоматично зараховує ці кошти на рахунок клієнта після оплати товарів чи послуг у партнерських мережах або обраних категоріях, пояснюють експерти освітньої платформи НБУ "Гаразд".

Українські фінустанови пропонують різноманітні програми лояльності, однак під час вибору картки з кешбеком варто звернути увагу не лише на обіцяний відсоток.

По-перше, значення має перелік покупок, за які передбачено повернення коштів. Йдеться про конкретні категорії, як-от АЗС, аптеки, супермаркети, кінотеатри, ресторани чи таксі, або ж виключно про шопінг у певних мережах магазинів.

По-друге, терміни зарахування винагороди залежать від умов договору: одні банки здійснюють виплати одразу після розрахунку, інші – раз на місяць. Ба більше, накопичені бонуси можуть мати строк дії, після завершення якого "згорають".

Зауважте! У разі повернення придбаного товару до магазину раніше нарахований кешбек також буде анульовано.

По-третє, форма кешбеку також буває різною: замість грошей клієнти іноді накопичують бали, які можна використати лише за визначеними правилами.

По-четверте, окремі пропозиції передбачають додаткову активацію або щомісячний вибір категорій із підвищеним відсотком повернення. Також банки можуть встановлювати максимальну суму бонусів чи обмежувати можливості їх виведення.

По-п'яте, зазвичай кешбек не нараховують за зняття готівки в банкоматі, перекази між картками, погашення кредитів і сплату комісій фінустанови тощо.

До слова, повертати гроші за шопінг допомагають не лише банки, а й спеціалізовані сервіси. Ці платформи співпрацюють з інтернет-магазинами, отримують від них комісію за залучення нових покупців і діляться прибутком із користувачами.

Нагадаємо, в Україні також діє державна програма "Національний кешбек", завдяки якій громадяни можуть отримувати назад частину вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва. Щоправда, станом на жовтень 2026 року фактичні виплати призупинено через брак бюджетного фінансування.