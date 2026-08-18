Що відомо про кешбек в українських банках

Але не просто розміром повернення коштів, а якістю персоналізації, зручністю мобільного застосунку та здатністю запропонувати клієнтові вигоду саме в тих категоріях, на які він регулярно витрачає гроші, про що розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ГЛОБУС БАНКУ Володимир Солодкий.

Річ у тім, що банківський кешбек поступово переходить із категорії тимчасових акційних бонусів до базових елементів цифрового банкінгу. За даними НБУ, у 2024 році українці здійснили 8,18 мільярда безготівкових операцій із платіжними картками. У 2025 році їх кількість зросла на 11% – до 9,08 мільярда.

За даними експерта, на початок серпня 2026 року власні програми кешбеку пропонували 19 українських банків та банківських брендів.

Володимир Солодкий Директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ГЛОБУС БАНКУ Наразі ми спостерігаємо трансформацію споживчих звичок. Мобільний застосунок остаточно став основним каналом взаємодії з банком, а безконтактні розрахунки – майже інстинктивні, для багатьох користувачів – це вже щоденна майже "автоматична" дія. Крім того, клієнти активно користуються кількома банками одночасно.

Станом на серпень 2026 року програмою кешбеку активно користуються близько 40% усіх щомісячних активних користувачів карток GlobusPlus. При цьому загальний інтерес до механіки кешбеку ще вищий:

понад 60% активної аудиторії, зареєстрованої у застосунку GlobusPlus, щомісяця заходять до нього, щоб обрати свої категорії кешбеку;

понад 40% регулярно отримують реальні повернення коштів за покупки.

Як наслідок: звичайний похід у магазин чи кафе перетворюється на відчутну економію,

– зазначив Володимир Солодкий.

Серед категорій кешбеку найбільш популярною в Україні є категорія "Продукти" – її обирають понад 70% користувачів кешбек-програм. До трійки найпопулярніших також входять базові категорії "Кафе та ресторани" й "Аптеки". У межах банківської програми клієнт зазвичай обирає кілька категорій із запропонованого переліку.

Безпосередньо на розмір кешбеку впливають:

категорія витрат;

її популярність;

економічна доцільність для банку.

Наголошується, що до кінця 2026 року кешбек залишиться одним із ключових інструментів конкуренції між банками, однак його формат поступово трансформуватиметься. Якщо раніше основним способом залучення клієнтів були універсальні високі ставки кешбеку, то зараз ринок рухається до більш персоналізованих та економічно ефективних програм лояльності.

Зокрема, замість однакових умов для всіх користувачів банки дедалі частіше використовуватимуть аналітику транзакцій, щоб формувати індивідуальні категорії кешбеку, тимчасові акції та партнерські пропозиції, максимально релевантні для конкретного клієнта.

Головне правило для обрання категорій кешбеку – це вибирати відповідно до власних регулярних витрат, а не орієнтуватися лише на найбільший відсоток повернення коштів.

Наприклад, якщо значна частина щомісячного бюджету припадає на продукти, комунальні платежі чи транспорт, навіть незначний кешбек може принести більшу суму повернення, ніж великий відсоток у нішевій категорії, де людина робить покупки лише кілька разів на рік. Тому перед вибором категорій варто просто проаналізувати власні витрати за останні два-три місяці та визначити, куди фактично спрямовується основний бюджет,

– надав пораду експерт.

А відсоток кешбеку не завжди є ключовим критерієм. Важливо також звертати увагу на умови програми: максимальну суму кешбеку на місяць, перелік операцій, що беруть участь у програмі, обмеження за категоріями тощо.

Які є ще новини щодо банків

Нагадаємо, що в Україні змінили деякі важливі правила. Раніше придбати безготівкову іноземну валюту можна було не більше, ніж 50 тисяч гривень на місяць. Наразі ліміт збільшили до 200 тисяч гривень на місяць.