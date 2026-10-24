Важливі ліміти: скільки разів на день можна зняти гроші в банкоматі

Які правила щодо зняття готівки в Україні

Він 1 жовтня обмеження на зняття готівки для українців не запровадили. Для фізичної особи, яка використовує особистий гривневий рахунок, чинний ліміт становить до 100 тисяч гривень на день, про що йдеться у постанові НБУ №18 про роботу банківської системи в умовах воєнного стану.

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Важливо! Водночас, скільки разів на день можна знімати гроші в банкоматі, правила не встановлюють.

Які правила запровадив Приватбанк

Так, найбільший державний банк – Приватбанк – дозволяє своїм клієнтам знімати до 40 тисяч гривень протягом трьох годин. Добовий максимум становить 100 тисяч гривень, але через правила фінансового моніторингу для деяких категорій клієнтів тригодинний ліміт знижено до 20 тисяч гривень.

Якщо особа користується карткою іншого банку, то банкомат Приватбанку видасть не більше 20 тисяч гривень за одну транзакцію та за три години. Зняття власних коштів з картки для виплат відбувається без комісії, тоді як за переведення в готівку кредитних грошей доведеться заплатити від 1% до 4%.

Для операцій без наявності фізичної картки діють інші умови:

під час першого використання такої послуги можна отримати лише 4 тисячі гривень; а надалі дозволяється знімати по 4 тисячі за одну операцію, але не більше 20 тисяч гривень на добу.

Як зняти гроші клієнтам Monobank

Оскільки Monobank не має власних терміналів, то його клієнти користуються мережами банків-партнерів:

Універсалбанк;

А-Банк;

Укргазбанк.

Ліміти та комісії у цьому випадку диктує той банк, чиїм банкоматом українець користується

Щоб уникнути зайвих витрат, Monobank радить переказувати потрібну суму на картки ПУМБ, Ізі Банк або Райффайзенбанк (такі перекази безкоштовні), і вже з них отримувати готівку.

Обмеження Ощадбанку

Клієнти Ощадбанку за замовчуванням можуть отримати в банкоматі до 10 тисяч гривень на добу. Цю суму можна збільшити через дзвінок на гарячу лінію, проте технічне обмеження пристрою не дозволить зняти понад 25 тисяч гривень кожні три години.

У касах Ощадбанку діє стандартний ліміт до 100 тисяч гривень на добу для всіх коштів, окрім зарплат та соціальних виплат.

Зауважте! Готівку з карток будь-якого українського банку можна отримати не лише у фінансових установах. Ця послуга масово доступна на касах торговельних мереж, зокрема в аптеках, супермаркетах та на автозаправних станціях під час оплати покупок.

Нагадаємо, що в Україні не снує єдиного порога, який визначав би, яку саме суму клієнт може отримати в касі банку. Це стосується саме суми, яка потрібна без попереднього замовлення,