Що таке "білий" долар

Термін "білий" долар виник в Україні. Так називають банкноти долара певного періоду випуску, яким притаманний більш світлий відтінок паперу порівняно з іншими серіями, інформує 24 Канал. Важливо пам'ятати, що цей термін не є офіційним. При цьому в Нацбанку наголосили, що в Україні дійсні всі долари, які були випущені Федеральної резервною системою США, з 1914 року.

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Ба більше, у 2023 році Національний банк України виступив з офіційною позицією, в тому числі щодо так званих "білих" доларів. Це питання прокоментував навіть глава НБУ Андрій Пишний, інформує "Суспільне Новини".

"Білі" та "сині" долари / Фото фейсбук Андрія Пишного

Андрій Пишний Очільник НБУ Білі” чи “сині” — вони все одно “зелені”. Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено.

У разі НБУ буде застосовувати спеціальні заходи впливу. Йдеться про штрафи у розмірі до 400 тисяч гривень для банків та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи для небанківських установ.