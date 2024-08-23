Банки Киргизстану відмовляються від співпраці з Росією

За останні дні стало відомо, що відразу чотири банки у Киргизстані оголосили про призупинення транзакцій через російські банки. Таким чином, вони приєдналися до санкцій, які запровадили проти держави-агресорки. При цьому варто додати, що Киргизстан – це один з найближчих партнерів Росії.

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Йдеться про такі банки: "Демир", "KICB", "MBank" і "Керемет". Крім того, останній кредитор взагалі є найбільшим у країні. Також відомо, що рішення банку "Керемет" немає визначеного терміну дії.

Нагадаємо! "MBank" зупинив перекази через російські банки, які потрапили під західні санкції: Сбєрбанк, Тінькофф та МТС.

Директор департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ Росії Дмитро Бірічевський заявив, що США обіцяють країнам з Центральної Азії та Кавказу інвестиції та технології, але за однієї умови – їхня відмова від співпраці з Росією. За його словами, це ускладнює життя для Росії, оскільки вони не можуть отримати того, що хочуть. Крім того, рішення киргизьких банків створюють умови для відтоку своїх мігрантів з Росії. Річ у тому, що саме мігранти заміняють тих росіян, які воюють проти України.