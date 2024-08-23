Что такое "белый" доллар

Термин "белый" доллар возник в Украине. Так называют банкноты доллара определенного периода выпуска, которым присущ более светлый оттенок бумаги по сравнению с другими сериями, информирует 24 Канал. Важно помнить, что этот термин не является официальным. При этом в Нацбанке отметили, что в Украине действительны все доллары, которые были выпущены Федеральной резервной системой США, с 1914 года.

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Более того, в 2023 году Национальный банк Украины выступил с официальной позицией, в том числе относительно так называемых "белых" долларов. Этот вопрос прокомментировал даже глава НБУ Андрей Пышный, информирует "Суспільне Новини".

"Белые" и "синие" доллары / Фото фейсбук Андрея Пышного

Андрей Пышный Глава НБУ Белые” или “синие” - они все равно “зеленые”. Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено.

В случае НБУ будет применять специальные меры воздействия. Речь идет о штрафах в размере до 400 тысяч гривен для банков и в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения для небанковских учреждений.