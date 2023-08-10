24 Канал в ексклюзивному коментарі розпитав українського адвоката, як захистити свої права під час виникнення проблем зі зняттям готівки у банкоматі.

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Як діяти та захистити себе, якщо банкомат не видає гроші

Олександр Гарбар наголошує, що перш за все потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку та повідомити про наявну проблему. При цьому краще перебувати біля банкомата поки оператор не надасть вам детальних інструкцій щодо того, як діяти далі.

За словами адвоката, банку необхідно буде надати усю інформацію про ситуацію, коли банкомат не видав кошти. Йдеться про такі деталі:

Адреса розташування банкомата;

Точний час операції та виникнення проблеми;

Дії клієнта, які він вчинив для зняття готівки.

До теми! Більше детально про алгоритм дій у разі виникнення проблем зі зняттям готівки у банкоматі можна дізнатися за цим посиланням. Зокрема, в ситуацію прокоментували в НБУ.

Також краще зберегти усі чеки, які видав банкомат або смс-повідомлення, пов'язані з цією ситуацією. Ще бажано зробити фото або ще краще зняти відео банкомата, де буде відображено послідовність дій клієнта.

Після завершення усіх вище згаданих етапів краще звернутися безпосередньо до відділення банку та написати заяву про повернення коштів. Після цього за 30 днів банк має або повернути кошти, або надати письмову відмову на запит.

Гарбар радить у разі розвитку ситуації за другим сценарієм написати заяву на видачу копії відеозапису з камери, яка встановлена на банкоматі та звертатися до суду, аби захистити свої права.