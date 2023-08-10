24 Канал в эксклюзивном комментарии расспросил украинского адвоката, как защитить свои права при возникновении проблем со снятием наличных в банкомате.

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Как действовать и защитить себя, если банкомат не выдает деньги

Александр Гарбар подчеркивает, что, прежде всего, нужно позвонить на горячую линию банка и сообщить об имеющейся проблеме. При этом лучше находиться у банкомата пока оператор не предоставит вам подробных инструкций по поводу того, как действовать дальше.

По словам адвоката, банку необходимо будет предоставить всю информацию о ситуации, когда банкомат не выдал средства. Речь идет о таких деталях:

Адрес расположения банкомата;

точное время операции и возникновение проблемы;

Действия клиента, которые он совершил для снятия наличных денег.

К теме! Более подробно об алгоритме действий в случае возникновения проблем со снятием наличных в банкомате можно узнать по этой ссылке. В частности, в ситуацию прокомментировали в НБУ.

Также лучше сохранить все чеки, выданные банкоматом или смс-сообщениями, связанными с этой ситуацией. Еще лучше сделать фото или еще лучше снять видео банкомата, где будет отображена последовательность действий клиента.

После всех вышеупомянутых этапов лучше обратиться непосредственно в отделение банка и написать заявление о возврате средств. После этого за 30 дней банк должен либо вернуть средства, либо предоставить письменный отказ по запросу.

Гарбар советует в случае развития ситуации по второму сценарию написать заявление на выдачу копии видеозаписи с камеры, установленной на банкомате и обращаться в суд, чтобы защитить свои права.