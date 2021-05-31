Рік тому ця криптовалюта коштувала 315 мільйонів доларів. Цікаво, що багато хто вважав цю цифру надзвичайно високою.

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З чого все почалося

Криптовалюта була створена у 2013 році як жарт на основі мему Dogе, який був мегапопулярним у той час. Крім того, тоді ж світова спільнота почала звертати все більше уваги на біткойн, який на сьогодні є лідером крипторинку. Dogecoin – однорангова цифрова валюта з відкритим вихідним кодом. Розробниками програмного забезпечення Dogecoin є Біллі Маркус та Джексон Палмер. Команду, яка працювала над створення цієї криптовалюти часто описують наступним чином: "люди, які працювали на цим не бояться повеселитися". Станом на 31 травня вартість цифрової валюти становить 0,31 цента. Ринкову капіталізацію Dogecoin оцінюють у 40 мільярдів доларів.

Dogecoin став феноменом ринку / Інфографіка CoinDesk

Чому ціна злетіла

З початку 2021 року світ віртуальних валют переживає нову хвилю інтересу зі сторони інвесторів. Бум Dogecoin почався після того, як криптовалюта привернула увагу роздрібних інвесторів. Виконавчий директор біржі криптовалютних деривативів FTX Сем Бенкман-Фрід вважає, що ще одним стимулом для Dogecoin стало рішення додатку Robinhood обмежити торгівлю акціями GameStop Corp. У розпал божевілля на біржі сотні мільйонів доларів плавно перейшли в Dogecoin.

Цифрова валюта пережила потужний стрибок ціни 20 квітня. Прихильники Dogecoin вирішили відсвяткувати #DogeDay і підвищити його вартість до 42 центів або до 69 центів, або навіть до 1 долара. Цю ідею вдалося реалізувати і в той день ціна злетіла до пікової позначки – 41,9 цента. Пізніше вартість Dogecoin впала більше ніж на 25%.

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Прихильники Dogecoin

Фанатами цифрової валюти є відомі підприємці та мільярдери. Зокрема, Ілон Маск, який неодноразово впливав на ринку криптовалют за допомогою своїх твітів та власник клубу Dallas Mavericks Марк Кубан. З іншої сторони, заява власника Tesla в ефірі "Saturday Night Live" про те, що Dogecoin – це суєта, призвела до зниження ціни у травні.

Фактори ризику

Інвестори – особливо новачки, які не обов'язково розбираються в криптовалюті – можуть обпектися. Крім того, деякі технічні аспекти можуть бути не настільки надійними, як в інших криптовалют. Коштів для підвищення якості та безпеки програмного забезпечення віртуальної валюти просто не було.

Наразі Dogecoin набирає оберти, оскільки інтерес до нього продовжує зростати. Генеральний директор та засновник Blockdaemon Костянтин Ріхтер заявив, що є певні питання щодо розробки програмного забезпечення криптовалюти та її дорожньої карти, але вони рішуче налаштовані це змінити. За його словами, якщо Dogecoin дуже цінний і люди можуть заробляти гроші, створюючи окремі додатки, вони це зроблять.

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