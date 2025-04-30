США – головний антагоніст Китаю: як масштабні торгові війни впливатимуть на ринок нафти 

Торгові війни та митна політика Трампа безпосередньо впливає на ринок нафти та котирування еталонних марок Brent та WTI на біржі. Якою буде ціна нафти найближчим часом залежно від різних сценаріїв, розповідаємо далі.

Що впливає на ціну нафти зараз

Економіст Олег Гетман розповів 24 Каналу, що головний фактор впливу на ринку нафти – торгові війни, які призведуть до "охолодження" економіки. Він наголосив, що це не лише його думка, й всіх провідних економістів.

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Олег Гетман Економіст Будь-яке охолодження економік великих країн провокує зменшення обсягів споживання викопного палива, як-от нафти та газу. І саме це прогнозують всі нафтові трейдери, а ціни нафти опустилася з 74 до 64 – 63 доларів за барель на світовому ринку, тоді як російська нафта Urals впала до 55 – 57 доларів за барель. Це дуже добрі новини для України, і погані для агресора.

Важливо! Нафта Brent та WTI – на шляху до найбільшого обвалу за місяць за понад 3 роки. За квітень 2025 року ціни на нафту впали на понад 15%.

Як торгові війни впливатимуть на ринок нафти у травні – червні

У ІІ кварталі торгові війни також будуть мати визначальний вплив на ринок нафти, а точніше їхнє посилення або послаблення. Олег Гетман виділив такі сценарії розвитку подій:

Якщо США залишать мита на рівні 10% та домовляться з більшістю країн щодо умов торгівлі, то ціни на нафту будуть коливатися в діапазоні від 60 до 70 доларів за барель.

та домовляться з більшістю країн щодо умов торгівлі, то ціни на нафту будуть коливатися в діапазоні від 60 до 70 доларів за барель. Якщо ж торгові війни будуть набирати оберті в, зокрема, через те, що США не зможуть домовитися з ЄС, Канадою або азійськими країнами щодо тарифів, то ситуація для світової економіки буде погіршуватися, а ціни на нафту – падати.

в, зокрема, через те, що США не зможуть домовитися з ЄС, Канадою або азійськими країнами щодо тарифів, то ситуація для світової економіки буде погіршуватися, а ціни на нафту – падати. Експерт наголосив, що навряд чи ціни на нафту суттєво зростуть в найближчі місяці.

Ще один фактор, але зараз менше впливає на ринок, це ОПЕК зі своїми планами щодо збільшення або зменшення видобутку нафти. Проте навіть група країн-експортерів зараз дуже мало впливає на ситуацію на тлі масштабних торгових воєн. Тож, найімовірніше, що нафта Brent буде коливатись в діапазоні від 55 до 65 до кінця 2025 року,

– пояснює Гетман.

Зверніть увагу! Цей прогноз побудований на базовому припущені, що торгова війна між США та Китаєм буде тривати, тоді як американцям в той чи інший спосіб вдасться домовитися щодо умов торгівлі з більшістю країн світу або вони залишать тариф на рівні 10%, який діє сьогодні. Це достатньо низький рівень мит, який не є критичним, а просто певним чином деформує ринки.

США та Китай вирішать питання торгівлі: як це вплине на нафту

Також Олег Гетман пояснив, чого можна очікувати, якщо США та Китаю все-таки вдасться досягти узгодити питання щодо торгівлі. На його думку, цей варіант є поганим для України, але позитивним для найбільших економік світу.

Тоді економіка знову почне зростати, торгівля відновиться, світова торгова угода знову буде діяти й нафта знову почне дорожчати невідомо до яких рівнів. Проте це досить малоймовірний сценарій, оскільки США – це головний антагоніст Китаю,

– резюмує він.

Нагадаємо! Експерти у Goldman Sachs у новому прогнозі вказали, що ціни на нафту будуть падати як до кінця 2025 року, так і в наступному. Вони очікують, що вартість нафти Brent буде коливатися на рівні 63 доларів за барель до кінця року, тоді як у наступному впаде до 58 доларів за барель.