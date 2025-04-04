Доллар США растет в цене

В пятницу, 4 апреля, доллар США изменил динамику на рынке. Сначала валюта падала в цене, но со временем перешла к росту. Однако доллар все еще торгуется у минимума за 6 месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Сейчас инвесторы оценивают рост торговой напряженности в мире. В частности, речь идет о решении Китая ввести пошлины на американские товары в ответ на тарифы США.

Рынок все больше беспокоит беспокойство по поводу экономических последствий, таких как повышение цен, замедление экономического роста и угроза рецессии. Также возникают вопросы относительно того, какую монетарную политику будет проводить Федеральная резервная система США (ФРС). Еще один фактор, который учитывают, – это последние данные о рынке труда в США. Отчет за март свидетельствует, что ситуация с занятостью лучше, чем ожидали.

Что такое Индекс доллар США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США по состоянию на 4 апреля торгуется на уровне 102,34. Валюта выросла в цене на 0,25%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 101,54 до 102,66.

Напомним, что днем ранее доллар США обвалился до минимального уровня за 6 месяцев, а также зафиксировал наибольший спад за день за более чем 2 года. Кроме того, доллар рекордно упал относительно евро за 9 лет.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: