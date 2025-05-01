Что будет с долларом к концу 2025 года

В Goldman Sachs считают, что обесценивание доллара США будет продолжаться даже без значительного замедления американской экономики, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус считает, что иностранные инвесторы могут потерять интерес к американским активам, если доллар не будет еще больше падать в цене. Он добавил, что валюта США до сих пор остается переоцененной.

По его мнению, США все еще имеют преимущество над Европой, но их экономические позиции начинают ослабевать. По словам экономиста, эту тенденцию лучше всего заметно именно благодаря валютному курсу. В частности, говорится о том, что США полагаются на иностранный спрос для финансирования торгового дефицита.

Однако иностранные инвесторы уже имеют значительные доли американских активов в собственных портфелях. На этом фоне, с обеспечением будущего финансирования могут возникнуть проблемы, если доллар не будет дешеветь.

Напомним, что, что доллар упал в цене примерно на 9% за первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США. Одна из причин, которая спровоцировала обесценивание валюты, – тарифная политика Трампа и мировая торговая война.