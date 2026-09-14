ШІ змінює підхід до фінансового шахрайства

Нові технології роблять афери складнішими, а розпізнати обман – дедалі важче. Про нову тенденцію попередив президент Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Джайлз Томсон у коментарі Financial Times.

Злочинці вже навчилися вибудовувати довіру з потенційними жертвами, а потім виманювати в них гроші через криптовалютні та інвестиційні афери. Однак ШІ значно спрощує складніші схеми: з його допомогою можна видавати себе за інших людей, зокрема створювати дипфейки та керувати підробленими сайтами.

Джайлз Томсон Президент міжурядової організації FATF, створеної країнами G7 Ми починаємо помічати, як люди використовують чат-боти, щоб видавати себе за інших в інтернеті та фактично заманювати жертв у стосунки. Це відбувається й в інших сферах відмивання грошей, де використовують дипфейки та клони, аби пройти банківські перевірки.

До слова, за даними Інтерполу, шахрайство з використанням ШІ виявилося у 4,5 раза прибутковішим за традиційні методи. Про масштаби проблеми свідчать і дані ФБР, де торік отримали тисячі скарг із заявленими збитками на майже 893 мільйони доларів.

У майбутньому звіті FATF рекомендуватиме більшій кількості країн наслідувати приклад США та Великої Британії, створюючи спеціальні центри протидії. Вони мають об'єднати технологічні компанії, банки, правоохоронців і регуляторів, щоб ті могли швидше обмінюватися інформацією та виявляти підозрілі схеми.

Ба більше, за словами посадовця, ШІ нібито може стати потужним інструментом у боротьбі проти шахрайства. Наприклад, його можна використовувати для імітації потенційної жертви, щоб у розмові виманювати в аферистів більше інформації.

Нагадаємо, для звичайних користувачів технологія також стала помічником в управлінні особистими фінансами. Зокрема, за допомогою ШІ можна проаналізувати бюджет, знайти зайві витрати та спланувати заощадження. Водночас важливо пам'ятати про безпеку та не передавати чат-ботам реквізити платіжних карток, паролі, PIN-коди й інші конфіденційні дані.