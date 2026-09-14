ШІ змінює підхід до фінансового шахрайства
Нові технології роблять афери складнішими, а розпізнати обман – дедалі важче. Про нову тенденцію попередив президент Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Джайлз Томсон у коментарі Financial Times.
Злочинці вже навчилися вибудовувати довіру з потенційними жертвами, а потім виманювати в них гроші через криптовалютні та інвестиційні афери. Однак ШІ значно спрощує складніші схеми: з його допомогою можна видавати себе за інших людей, зокрема створювати дипфейки та керувати підробленими сайтами.
Ми починаємо помічати, як люди використовують чат-боти, щоб видавати себе за інших в інтернеті та фактично заманювати жертв у стосунки. Це відбувається й в інших сферах відмивання грошей, де використовують дипфейки та клони, аби пройти банківські перевірки.
До слова, за даними Інтерполу, шахрайство з використанням ШІ виявилося у 4,5 раза прибутковішим за традиційні методи. Про масштаби проблеми свідчать і дані ФБР, де торік отримали тисячі скарг із заявленими збитками на майже 893 мільйони доларів.
У майбутньому звіті FATF рекомендуватиме більшій кількості країн наслідувати приклад США та Великої Британії, створюючи спеціальні центри протидії. Вони мають об'єднати технологічні компанії, банки, правоохоронців і регуляторів, щоб ті могли швидше обмінюватися інформацією та виявляти підозрілі схеми.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Ба більше, за словами посадовця, ШІ нібито може стати потужним інструментом у боротьбі проти шахрайства. Наприклад, його можна використовувати для імітації потенційної жертви, щоб у розмові виманювати в аферистів більше інформації.
Нагадаємо, для звичайних користувачів технологія також стала помічником в управлінні особистими фінансами. Зокрема, за допомогою ШІ можна проаналізувати бюджет, знайти зайві витрати та спланувати заощадження. Водночас важливо пам'ятати про безпеку та не передавати чат-ботам реквізити платіжних карток, паролі, PIN-коди й інші конфіденційні дані.