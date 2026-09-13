Як розпізнати фінансову піраміду

Фінансова піраміда – це схема інвестиційного шахрайства, за якої прибуток учасникам виплачують не завдяки реальній діяльності, а коштом внесків нових вкладників. Деталі розповіли експерти інформаційної кампанії НБУ та Нацполіції "ШахрайГудбай".

Насамперед варто зазначити, що пропозиція може мати цілком сучасний вигляд і навіть викликати довіру, адже зловмисники використовують популярні напрями та формати:

трейдингові або криптовалютні проєкти, наприклад торгівлю за допомогою ШІ-ботів;

green-energy ініціативи, як-от інвестиції в сонячну енергетику;

AI-стартапи з алгоритмами для прогнозування ринку;

e-commerce-моделі з "орендою складів Amazon" або пасивним доходом від онлайн-продажів;

GameFi та заробіток у метавсесвіті;

інвестиційні клуби й платформи пасивного доходу;

навчальні та менторські програми.

Однією з головних ознак фінансової піраміди є обіцянка гарантованого високого доходу, яка має спонукати людину вкласти гроші. Щоправда, виплати залежать від постійного припливу нових учасників: щойно він скорочується, система перестає працювати, а більшість вкладників втрачає свої кошти.

Тож перед інвестуванням варто перевірити інформацію про компанію в офіційних джерелах. Не слід переказувати гроші на вимогу невідомих осіб або встановлювати програми віддаленого доступу за рекомендацією так званих менеджерів. Якщо пропозиція викликає сумніви, від платежу краще утриматися.

У разі виявлення ознак інвестиційного шахрайства звертайтеся до правоохоронних органів, зокрема шляхом подання електронного звернення до кіберполіції,

– зазначають експерти.

До слова, за бажання українці можуть ознайомитися зі списком сумнівних інвестиційних проєктів, який публікує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, шахраї також можуть привертати увагу громадян повідомленнями про нібито компенсації або соціальні виплати. Найчастіше в такі SMS містять шкідливі посилання, перехід за якими може становити небезпеку для особистих даних і коштів.