Як розпізнати фінансову піраміду

Фінансова піраміда – це схема інвестиційного шахрайства, за якої прибуток учасникам виплачують не завдяки реальній діяльності, а коштом внесків нових вкладників. Деталі розповіли експерти інформаційної кампанії НБУ та Нацполіції "ШахрайГудбай".

Насамперед варто зазначити, що пропозиція може мати цілком сучасний вигляд і навіть викликати довіру, адже зловмисники використовують популярні напрями та формати:

  • трейдингові або криптовалютні проєкти, наприклад торгівлю за допомогою ШІ-ботів;
  • green-energy ініціативи, як-от інвестиції в сонячну енергетику;
  • AI-стартапи з алгоритмами для прогнозування ринку;
  • e-commerce-моделі з "орендою складів Amazon" або пасивним доходом від онлайн-продажів;
  • GameFi та заробіток у метавсесвіті;
  • інвестиційні клуби й платформи пасивного доходу;
  • навчальні та менторські програми.

Однією з головних ознак фінансової піраміди є обіцянка гарантованого високого доходу, яка має спонукати людину вкласти гроші. Щоправда, виплати залежать від постійного припливу нових учасників: щойно він скорочується, система перестає працювати, а більшість вкладників втрачає свої кошти.

Тож перед інвестуванням варто перевірити інформацію про компанію в офіційних джерелах. Не слід переказувати гроші на вимогу невідомих осіб або встановлювати програми віддаленого доступу за рекомендацією так званих менеджерів. Якщо пропозиція викликає сумніви, від платежу краще утриматися.

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У разі виявлення ознак інвестиційного шахрайства звертайтеся до правоохоронних органів, зокрема шляхом подання електронного звернення до кіберполіції,
– зазначають експерти.

До слова, за бажання українці можуть ознайомитися зі списком сумнівних інвестиційних проєктів, який публікує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, шахраї також можуть привертати увагу громадян повідомленнями про нібито компенсації або соціальні виплати. Найчастіше в такі SMS містять шкідливі посилання, перехід за якими може становити небезпеку для особистих даних і коштів.