Це мають знати всі: як відрізнити працівника банку від шахрая

Шахраї використовують різні методи для обману українців. Зокрема, часто вони імітують діяльність банківських співробітників, аби таким чином "виманити" особисті дані.

Як просто відрізнити працівника банку від шахрая?

Зрозуміти, що це шахрай, а не співробітник банку можна доволі легко. Якщо звернути увагу на певні маркери вказала адвокат і керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова у коментарі 24 Каналу.

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Основною відмінністю є саме те, що працівник банку діє в межах встановленої йому інструкції. А от шахраї намагаються виманити конфіденційні дані.

На які "червоні прапорці" варто звернути увагу:

Шахраї прямо запитують особисті дані. Наприклад, код на звороті картки (CVV/CVC) чи пароль. А от співробітникам банку ставити подібні питання заборонено. Справжній оператор може зробити запит на кодове слово, аби провести ідентифікацію. Також працівник банку має право уточнити останні 4 цифри картки.

Наприклад, код на звороті картки (CVV/CVC) чи пароль. А от співробітникам банку ставити подібні питання заборонено. Справжній оператор може зробити запит на кодове слово, аби провести ідентифікацію. Також працівник банку має право уточнити останні 4 цифри картки. Зловмисники створюють штучну паніку. Тобто, вас підганяють і психологічно тиснуть. Наприклад, кажуть, що лишилося лише декілька хвилин, щоб рахунок не було заблоковано. У банку ж на випадок підозрілої активності є свій алгоритм дій. Зокрема, можливе автоматичне блокування картки.

Тобто, вас підганяють і психологічно тиснуть. Наприклад, кажуть, що лишилося лише декілька хвилин, щоб рахунок не було заблоковано. У банку ж на випадок підозрілої активності є свій алгоритм дій. Зокрема, можливе автоматичне блокування картки. Шахраї пропонують переказати гроші на "безпечний" рахунок. Його зловмисники зазвичай надають. По факту, такої процедури у банку не існує взагалі.

Його зловмисники зазвичай надають. По факту, такої процедури у банку не існує взагалі. Вас просять встановити сторонні додатки. Обґрунтовувати таку необхідність можуть по-різному. Наприклад, потребою захисту від хакерів.

Шахраї наразі можуть імітувати телефонні дзвінки під номером банку. Для цього використовують спеціальні програми. Тому пі час таких дзвінків потрібно діяти максимально обережно.

Діна Дрижакова Адвокат Якщо у вас виник хоч найменший сумнів – діє золоте правило. "Покладіть слухавку і передзвоніть самі". Якщо вам дзвонять нібито з банку і кажуть про проблему з рахунком, найкраще рішення – розірвати дзвінок. Після цього потрібно самостійно набрати офіційний номер банку, який вказаний на звороті вашої пластикової картки або на офіційному сайті.

Потрібно розуміти, що, якщо проблема існуватиме, її підтвердить оператор банку, куди ви зателефонували. До того ж спеціаліст допоможе вам розв'язати усі питання згідно з протоколом.

Дрижакова наголошує, що основне – перехопити ініціативу у шахраїв. Так ви точно зможете їм протистояти.

Як шахраї обманюють через електронну пошту?