Как просто отличить работника банка от мошенника?

Понять, что это мошенник, а не сотрудник банка можно довольно легко. Если обратить внимание на определенные маркеры указала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова в комментарии 24 Каналу.

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Основным отличием является именно то, что работник банка действует в рамках установленной ему инструкции. А вот мошенники пытаются выманить конфиденциальные данные.

На какие "красные флажки" стоит обратить внимание:

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Мошенники прямо запрашивают личные данные. Например, код на обороте карты (CVV/CVC) или пароль. А вот сотрудникам банка задавать подобные вопросы запрещено. Настоящий оператор может сделать запрос на кодовое слово, чтобы провести идентификацию. Также работник банка имеет право уточнить последние 4 цифры карты.

Например, код на обороте карты (CVV/CVC) или пароль. А вот сотрудникам банка задавать подобные вопросы запрещено. Настоящий оператор может сделать запрос на кодовое слово, чтобы провести идентификацию. Также работник банка имеет право уточнить последние 4 цифры карты. Злоумышленники создают искусственную панику. То есть, вас подгоняют и психологически давят. Например, говорят, что осталось всего несколько минут, чтобы счет не был заблокирован. В банке же на случай подозрительной активности есть свой алгоритм действий. В частности, возможна автоматическая блокировка карты.

То есть, вас подгоняют и психологически давят. Например, говорят, что осталось всего несколько минут, чтобы счет не был заблокирован. В банке же на случай подозрительной активности есть свой алгоритм действий. В частности, возможна автоматическая блокировка карты. Мошенники предлагают перевести деньги на "безопасный" счет. Его злоумышленники обычно предоставляют. По факту, такой процедуры в банке не существует вообще.

Его злоумышленники обычно предоставляют. По факту, такой процедуры в банке не существует вообще. Вас просят установить сторонние приложения. Обосновывать такую необходимость могут по-разному. Например, необходимостью защиты от хакеров.

Мошенники сейчас могут имитировать телефонные звонки под номером банка. Для этого используют специальные программы. Поэтому во время таких звонков нужно действовать максимально осторожно.

Дина Дрыжакова Адвокат Если у вас возникло хоть малейшее сомнение – действует золотое правило. "Положите трубку и перезвоните сами". Если вам звонят якобы из банка и говорят о проблеме со счетом, лучшее решение – разорвать звонок. После этого нужно самостоятельно набрать официальный номер банка, который указан на обороте вашей пластиковой карты или на официальном сайте.

Нужно понимать, что, если проблема будет существовать, ее подтвердит оператор банка, куда вы позвонили. К тому же специалист поможет вам решить все вопросы согласно протоколу.

Дрыжакова отмечает, что основное – перехватить инициативу у мошенников. Так вы точно сможете им противостоять.

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