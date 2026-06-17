Як протидіяти шахраям: реальні методи, що дозволять захистити себе

Шахраї наразі активно "працюють". Вони використовують різні методи для обману громадян. Щоб захистити себе, варто "взяти все" у свої руки.

Як протидіяти шахрайським схемам у 2026 році?

Методи протидії залежать від того, як саме до вас звернулися шахраї, розповіла 24 Каналу заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська.

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Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Фінансова безпека починається не лише з технологій, а й з поведінки клієнта. Банки постійно вдосконалюють системи захисту, але шахраї часто атакують не банк, а людину. Саме тому уважність, спокій і перевірка інформації через офіційні канали залишаються найпростішими й водночас найефективнішими способами захисту.

Як діяти, залежно від типу шахрайства:

Дзвінок з банку. В цьому випадку необхідно при найменшій підозрі передзвонити до офіційного контакт-центру банку. Номер вказано на картці або офіційному сайті.

В цьому випадку необхідно при найменшій підозрі передзвонити до офіційного контакт-центру банку. Номер вказано на картці або офіційному сайті. Повідомлення, де вказано "картка заблокована". Зазвичай тут просять вказати особисті дані, наприклад, CVV, PIN-код, щоб виправити ситуацію. Це ні в якому разі не можна робити. Найкраще одразу звернутися в банк.

Зазвичай тут просять вказати особисті дані, наприклад, CVV, PIN-код, щоб виправити ситуацію. Це ні в якому разі не можна робити. Найкраще одразу звернутися в банк. Повідомлення про компенсацію або соціальні виплати. Зазвичай це SMS зі "шкідливими" посиланнями. Найкраще ігнорувати такі повідомлення та звернутись в організацію, користуючись офіційними контактами.

Зазвичай це SMS зі "шкідливими" посиланнями. Найкраще ігнорувати такі повідомлення та звернутись в організацію, користуючись офіційними контактами. Повідомлення про родичів у біді. Найкраще в цьому випадку передзвонити до потенційно постраждалої людини, а не переводити гроші шахраям

Найкраще в цьому випадку передзвонити до потенційно постраждалої людини, а не переводити гроші шахраям Продаж товару на маркетплейсі. Не довіряйте сліпо продавцю. Наприклад, не варто вводити дані картки на сторонніх сторінках "для отримання коштів".

Не довіряйте сліпо продавцю. Наприклад, не варто вводити дані картки на сторонніх сторінках "для отримання коштів". Злам акаунта у месенджері. Щоб не стати жертвою такого шахрайства, необхідно увімкнути двофакторну автентифікацію. До того ж варто ускладнити пароль. Якщо вам надходять сповіщення про спробу зламу, одразу попередьте знайомих про ситуацію.

Зауважимо, якщо у вас виникла підозра, що ваші дані отримали шахраї, одразу зверніться до банку. При наявності фізичних підтверджень, наприклад, листування, обов'язково збережіть їх, це допоможе під час розслідування.