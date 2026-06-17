Як протидіяти шахраям: реальні методи, що дозволять захистити себе
Шахраї наразі активно "працюють". Вони використовують різні методи для обману громадян. Щоб захистити себе, варто "взяти все" у свої руки.
Як протидіяти шахрайським схемам у 2026 році?
Методи протидії залежать від того, як саме до вас звернулися шахраї, розповіла 24 Каналу заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська.
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Фінансова безпека починається не лише з технологій, а й з поведінки клієнта. Банки постійно вдосконалюють системи захисту, але шахраї часто атакують не банк, а людину. Саме тому уважність, спокій і перевірка інформації через офіційні канали залишаються найпростішими й водночас найефективнішими способами захисту.
Як діяти, залежно від типу шахрайства:
- Дзвінок з банку. В цьому випадку необхідно при найменшій підозрі передзвонити до офіційного контакт-центру банку. Номер вказано на картці або офіційному сайті.
- Повідомлення, де вказано "картка заблокована". Зазвичай тут просять вказати особисті дані, наприклад, CVV, PIN-код, щоб виправити ситуацію. Це ні в якому разі не можна робити. Найкраще одразу звернутися в банк.
- Повідомлення про компенсацію або соціальні виплати. Зазвичай це SMS зі "шкідливими" посиланнями. Найкраще ігнорувати такі повідомлення та звернутись в організацію, користуючись офіційними контактами.
- Повідомлення про родичів у біді. Найкраще в цьому випадку передзвонити до потенційно постраждалої людини, а не переводити гроші шахраям
- Продаж товару на маркетплейсі. Не довіряйте сліпо продавцю. Наприклад, не варто вводити дані картки на сторонніх сторінках "для отримання коштів".
- Злам акаунта у месенджері. Щоб не стати жертвою такого шахрайства, необхідно увімкнути двофакторну автентифікацію. До того ж варто ускладнити пароль. Якщо вам надходять сповіщення про спробу зламу, одразу попередьте знайомих про ситуацію.
Зауважимо, якщо у вас виникла підозра, що ваші дані отримали шахраї, одразу зверніться до банку. При наявності фізичних підтверджень, наприклад, листування, обов'язково збережіть їх, це допоможе під час розслідування.