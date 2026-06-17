Как противодействовать мошенническим схемам в 2026 году?

Методы противодействия зависят от того, как именно к вам обратились мошенники, рассказала 24 Каналу заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская.

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Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Финансовая безопасность начинается не только с технологий, но и с поведения клиента. Банки постоянно совершенствуют системы защиты, но мошенники часто атакуют не банк, а человека. Именно поэтому внимательность, хладнокровие и проверка информации через официальные каналы остаются самыми простыми и в то же время самыми эффективными способами защиты.

Как действовать в зависимости от типа мошенничества:

Звонок из банка. В этом случае при малейшем подозрении необходимо перезвонить в официальный контакт-центр банка. Номер указан на карте или на официальном сайте.

В этом случае при малейшем подозрении необходимо перезвонить в официальный контакт-центр банка. Номер указан на карте или на официальном сайте. Сообщение с текстом "карта заблокирована". Обычно в таких случаях просят указать личные данные, например, CVV, PIN-код, чтобы исправить ситуацию. Это ни в коем случае нельзя делать. Лучше всего сразу обратиться в банк.

Обычно в таких случаях просят указать личные данные, например, CVV, PIN-код, чтобы исправить ситуацию. Это ни в коем случае нельзя делать. Лучше всего сразу обратиться в банк. Сообщение о компенсации или социальных выплатах. Обычно это SMS с "вредоносными" ссылками. Лучше всего игнорировать такие сообщения и обратиться в организацию, воспользовавшись официальными контактами.

Обычно это SMS с "вредоносными" ссылками. Лучше всего игнорировать такие сообщения и обратиться в организацию, воспользовавшись официальными контактами. Сообщения о родственниках, попавших в беду. Лучше всего в этом случае перезвонить потенциально пострадавшему человеку, а не переводить деньги мошенникам

Лучше всего в этом случае перезвонить потенциально пострадавшему человеку, а не переводить деньги мошенникам Продажа товара на маркетплейсе. Не доверяйте слепо продавцу. Например, не стоит вводить данные карты на сторонних страницах "для получения средств".

Не доверяйте слепо продавцу. Например, не стоит вводить данные карты на сторонних страницах "для получения средств". Взлом аккаунта в мессенджере. Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Кроме того, стоит усложнить пароль. Если вы получаете уведомления о попытке взлома, сразу предупредите знакомых о сложившейся ситуации.

Отметим, что если у вас возникло подозрение, что ваши данные попали к мошенникам, немедленно обратитесь в банк. При наличии вещественных доказательств, например, переписки, обязательно сохраните их — это поможет в ходе расследования.