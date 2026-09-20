Громадян попередили про схеми шахраїв

Соціальна інженерія залишається головним інструментом аферистів: за останніми оприлюдненими даними НБУ, на неї припадало 84% загальної суми збитків від шахрайства з платіжними картками. Тож у коментарі 24 Каналу заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська розповіла про п'ять найпоширеніших злочинних схем у вересні 2026 року.

№1 – Фейкові державні виплати та компенсації

У соцмережах і месенджерах поширюють неправдиві повідомлення про нові виплати з пропозицією перейти за посиланням для "оформлення". Наприклад, улітку зловмисники використовували тему компенсацій за відключення електроенергії, а наприкінці серпня – буцімто додаткових пенсійних виплат.

№2 – Попереджувальний дзвінок із "банку"

Під час телефонної розмови клієнту повідомляють про "спробу оформити кредит" або необхідність терміново захистити рахунок. Потім шахраї намагаються дізнатися реквізити та одноразовий код або ж навіть переконати людину самостійно переказати гроші.

№3 – Псевдоінвестиції з "гарантованим прибутком"

Потенційних жертв залучають через рекламу в соцмережах, телеграм-канали, онлайн-курси та псевдоінвестиційні спільноти. Спочатку демонструють фейкові прибутки, заохочуючи вкладати дедалі більші суми. Щоправда, вивести кошти уже не вдасться.

№4 – Злам акаунтів у месенджерах

Отримавши доступ до облікового запису, аферисти від імені власника просять знайомих терміново переказати гроші або ж надсилають фішингові посилання для захоплення інших акаунтів.

№5 – Застосування дипфейків

Штучний інтелект дає змогу зловмисникам підробляти голос, фото та відео ваших родичів, друзів і навіть публічних осіб. Такі технології поєднують з уже відомими схемами – від термінових прохань щодо позики до обіцянок швидкого заробітку.

Анна Довгальська Заступниця голови правління "Глобус Банку" Шахраї швидко підлаштовуються під реалії. Є відключення світла – з'являється "компенсація за відключення", є новини про соціальну підтримку – виникають "термінові виплати". Люди масово шукають інформацію про стан мереж, графіки, допомогу, зарядні станції чи генератори – і тут же поруч можуть бути фейкові сторінки, боти та продавці.

Нагадаємо, на масштаби загрози від ШІ вже звернули увагу навіть у Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Її новий президент Джайлз Томсон попереджав, що технології дедалі активніше використовують для дипфейків, підроблених сайтів і видавання себе за інших людей в інтернеті.