Нова шахрайська атака: НБУ попереджає про небезпечні листи
- НБУ попереджає про фішингові листи, які імітують офіційні повідомлення з шкідливими вкладеннями.
Шахраї використовують фейковий e-mail nbu@gov.nbu.ua, схожий на справжній домен Нацбанку.
В Україні знову активізувалися шахраї. Зловмисники намагаються обдурити українців, удаючи із себе державний орган.
Про які листи попереджає НБУ
В Україні 12 червня зафіксували шахрайську кампанію, яка розсилає українцям листи зі шкідливими вкладеннями, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Фішингові листи імітують офіційні від НБУ – в темі листа та назві доданого файлу.
- Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес.
- В підписі зазначений фейковий e-mail nbu@gov.nbu.ua, який схожий на офіційний домен Національного банку.
Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями,
– наголошують у НБУ.
У Нацбанку підкреслюють, що працівники НБУ в електронному листуванні користуються лише офіційною корпоративною поштою, яка містить домен @bank.gov.ua.
Що відомо про фішинг
Фішинг – це вид кібершахрайства, під час якого зловмисники намагаються обманом отримати особисту інформацію від користувачів Інтернету, видаючи себе за авторитетні організації чи особи.
Найчастіше це робиться через електронну пошту, коли шахраї створюють підроблені сайти та листи.