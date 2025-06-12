О каких письмах предупреждает НБУ

В Украине 12 июня зафиксировали мошенническую кампанию, которая рассылает украинцам письма с вредными вложениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Фишинговые письма имитируют официальные от НБУ – в теме письма и названии прилагаемого файла.

Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов.

В подписи указан фейковый e-mail nbu@gov.nbu.ua, который похож на официальный домен Национального банка.

Не загружайте файлы, добавлены к таким письмам, а также не переходите по прилагаемым ссылкам,

– отмечают в НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что работники НБУ в электронной переписке пользуются только официальной корпоративной почтой, которая содержит домен @bank.gov.ua.