Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує заміну копійок на шаги. На думку організації, зараз це недоцільно.

Чому НКЦПФР проти заміни копійок на шаги?

Регулятор каже, що така зміна призведе до багатьох складнощів, які негативно вплинуть на ринок, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову НКЦПФР.

Нагадаємо! Йдеться про законопроєкт, який пропонує перейменувати копійки на шаги. Його зареєстрував 1 жовтня 2025 року Голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Реалізація запропонованої законопроєктом зміни назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційно комунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів,

– зазначає комісія.

Ці зміни торкнуться і осіб, які здійснюють діяльність з надання інформаційних послуг на:

організованих товарних ринках;

а також ринках капіталу.

НКЦПФР також зазначає, що заміна копійок шагами призведе до:

необхідності переоформлення емітентами цінних паперів;

а також – свідоцтв про випуски цінних паперів.

Зверніть увагу! Річ у тім, що в цих документах вказана номінальна вартість цих паперів.

Законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора,

– пояснює комісія.

Як каже НКЦПФР, в результаті ця зміна призведе до негативних наслідків:

витрати часу та коштів (грошові видатки не передбачено законопроєктом);

відволіканню ресурсів учасників ринку, які мають бути спрямовані на досягнення перемоги.

Що відомо про заміну копійок на шаги?